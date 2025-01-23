Кто родился 23 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 января.

Александр Иншаков

Александр Иванович Иншаков — советский и российский актер, каскадер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 23 января 1947 года Москве. Сегодня ему исполняется 78 лет. Известен по фильмам «Человек с бульвара Капуцинов», «Крысиный угол», «Крестоносец», «Бригада».

Рутгер Хауэр

Рутгер Улсен Хауэр — нидерландский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 23 января 1944 года в Брекелене, Нидерланды. Известен по ролям в фильмах «Плоть + кровь», «Слепая ярость», «Бегущий по лезвию», «Попутчик», «Ночные ястребы», «Город грехов», «Леди-ястреб», «Кровь героев» и «Бэтмен: Начало». Не стало актера в 2019 году.

Фото Andrea Ciucci, Zuma, Global Look Press

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