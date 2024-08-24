Кто родился 24 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 августа.

Руперт Гринт

Руперт Гринт — британский актер кино, телевидения и озвучивания. Родился 24 августа 1988 года в городе Харлоу, Великобритания. Сегодня ему исполняется 36 лет. Наиболее известен по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере. Вне актерской деятельности Руперт Гринт известен благодаря благотворительности.

Сарик Андреасян

Сарик Андреасян — российско-армянский актер кино и КВН, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Родился 24 августа 1984 года в Ереване, Армения. Сегодня ему исполняется 40 лет. Снял сериал «Чикатило», фильмы «Непрощенный» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Мамы», «Тот еще Карлсон!», «Дублер», «Что творят мужчины!», «Что творят мужчины! 2» и др.

Сарик Андреасян. Фото Александр Казаков, Известия

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