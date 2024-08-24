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Кто отмечает день рождения 24 августа: у кого из звезд день рождения 24 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 24 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актер Руперт Гринт.
Руперт Гринт.
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 августа.

Руперт Гринт

Руперт Гринт — британский актер кино, телевидения и озвучивания. Родился 24 августа 1988 года в городе Харлоу, Великобритания. Сегодня ему исполняется 36 лет. Наиболее известен по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере. Вне актерской деятельности Руперт Гринт известен благодаря благотворительности.

Сарик Андреасян

Сарик Андреасян — российско-армянский актер кино и КВН, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Родился 24 августа 1984 года в Ереване, Армения. Сегодня ему исполняется 40 лет. Снял сериал «Чикатило», фильмы «Непрощенный» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Мамы», «Тот еще Карлсон!», «Дублер», «Что творят мужчины!», «Что творят мужчины! 2» и др.

Сарик Андреасян.
Фото Александр Казаков, Известия

Кто еще родился 24 августа

  • Элизабет Дебики (1990) — австралийская актриса, обладательница премии «Золотой глобус».

  • Чад Майкл Мюррэй (1981) — американский актер.

  • Стив Гуттенберг (1958) — американский актер, продюсер, сценарист и режиссер.

  • Стивен Фрай (1957) — британский актер, писатель и драматург.

  • Салижан Шарипов (1964) — российский космонавт, летчик-инженер, Герой России и Киргизии.

  • Жан-Мишель Жарр (1948) — французский музыкант и композитор, один из пионеров электронной музыки.

  • Хорхе Луис Борхес (1899 — 1986) — аргентинский писатель и поэт.

  • Лев Голицын (1845 — 1915) — русский промышленник, основатель виноделия в Крыму.

Кадр из&nbsp;фильма. Нужное подчеркнуть: живем лишь раз / дети — цветы жизни / за все надо платить. «Дом с прислугой» — мистический сериал о гувернантке-смутьянке
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