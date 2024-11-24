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Кто отмечает день рождения 24 ноября: кто из звезд родился 24 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 24 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Александр Масляков
Фото Аннатолий Ломохов, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 ноября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 24&nbsp;ноября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 24 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

Александр Масляков

Александр Васильевич Масляков — советский и российский телеведущий, организатор и ведущий КВН. Родился 24 ноября 1941 года в Екатеринбурге. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Не стало ведущего в 2024 году.

Александр Масляков. Александр Масляков: биография телеведущего и легенды КВН

Наталья Крачковская

Наталья Леонидовна Крачковская — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России. Родилась 24 ноября 1938 года в Москве. Наиболее известные картины с ее участием — «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Эта веселая планета» и «Не может быть!». Настоящий творческий успех пришел к Наталье после роли мадам Грицацуевой в «12 стульях». Не стало актрисы в 2016 году.

Наталья Крачковская
Фото Global Look Press

Кто еще родился 24 ноября

  • Ханде Эрчел (1993) — турецкая актриса и модель.

  • Кэтрин Хэйгл (1978) — американская актриса и продюсер.

  • Эмир Кустурица (1954) — югославский и сербский кинорежиссер.

  • Альфред Шнитке (1934 — 1998) — советский композитор, педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР.

  • Гарри Кемельман (1908 — 1996) — американский писатель, мастер иронического детектива.

  • Дейл Карнеги (1888 — 1955) — американский педагог, психолог, писатель.

  • Михель де Клерк (1884 — 1923) — нидерландский архитектор.

  • Анри де Тулуз-Лотрек (1864 — 1901) — французский живописец и график.

  • Грейс Дарлинг (1815 — 1842) — национальная британская героиня.

  • Закари Тейлор (1784 — 1850) — 12-й президент США, крупный американский военачальник.

  • Александр Суворов (1729 — 1800) — русский полководец, генералиссимус.

  • Бенедикт Спиноза (1632 — 1677) — нидерландский философ-рационалист, натуралист.

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