Кто родился 24 ноября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 ноября.
Александр Васильевич Масляков — советский и российский телеведущий, организатор и ведущий КВН. Родился 24 ноября 1941 года в Екатеринбурге. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Не стало ведущего в 2024 году.
Наталья Леонидовна Крачковская — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России. Родилась 24 ноября 1938 года в Москве. Наиболее известные картины с ее участием — «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Эта веселая планета» и «Не может быть!». Настоящий творческий успех пришел к Наталье после роли мадам Грицацуевой в «12 стульях». Не стало актрисы в 2016 году.
Ханде Эрчел (1993) — турецкая актриса и модель.
Кэтрин Хэйгл (1978) — американская актриса и продюсер.
Эмир Кустурица (1954) — югославский и сербский кинорежиссер.
Альфред Шнитке (1934 — 1998) — советский композитор, педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Гарри Кемельман (1908 — 1996) — американский писатель, мастер иронического детектива.
Дейл Карнеги (1888 — 1955) — американский педагог, психолог, писатель.
Михель де Клерк (1884 — 1923) — нидерландский архитектор.
Анри де Тулуз-Лотрек (1864 — 1901) — французский живописец и график.
Грейс Дарлинг (1815 — 1842) — национальная британская героиня.
Закари Тейлор (1784 — 1850) — 12-й президент США, крупный американский военачальник.
Александр Суворов (1729 — 1800) — русский полководец, генералиссимус.
Бенедикт Спиноза (1632 — 1677) — нидерландский философ-рационалист, натуралист.