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Кто отмечает день рождения 24 января: у кого из звезд день рождения 24 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 24 января: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Екатерина Климова
Фото Кристина Кормилицына, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 января.

24&nbsp;января: какой праздник. 24 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Екатерина Климова

Екатерина Александровна Климова — российская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 24 января 1978 года в Москве. Сегодня ей исполняется 47 лет. Приобрела широкую известность после дилогии «Мы из будущего» и «Мы из будущего 2» и сериала «Бедная Настя».

Эд Хелмс

Эдвард Пол «Эд» Хелмс — американский актер кино и телевидения. Родился 24 января 1974 года в Джорджии, США. Сегодня ему исполняется 51 год. Наиболее известен по роли Стью в комедиях «Мальчишник в Вегасе», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Мальчишник: Часть III» и по роли Энди в телесериале «Офис».

Эд Хелмс
Фото Jason Kempin, Getty Images

Кто еще родился 24 января

  • Настасья Кински (1961) — немецкая киноактриса.

  • Юрий Башмет (1953) — советский и российский альтист, дирижер, педагог, Народный артист СССР.

  • Валерий Ободзинский (1942 — 1997) — советский эстрадный певец, тенор, Заслуженный артист Марийской АССР.

  • Людмила Савельева (1942) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

  • Роман Филиппов (1936 — 1992) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Андрей Тутышкин (1910 — 1971) — советский актер и кинорежиссер, Заслуженный артист РСФСР.

  • Михаил Ромм (1901 — 1971) — советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.

  • Дмитрий Ушаков (1873 — 1942) — русский филолог, советский языковед, член-корреспондент АН СССР.

  • Глеб Кржижановский (1872 — 1959) — советский государственный деятель, ученый-энергетик, академик АН СССР.

  • Василий Суриков (1848 — 1916) — русский живописец, мастер исторических полотен.

  • Эрнст Гофман (1776 — 1822) — немецкий писатель-романтик, художник, композитор, дирижер.

  • Пьер Бомарше (1732 — 1799) — французский драматург и публицист.

  • Фридрих II Великий (1712 — 1786) — король Пруссии (1740-1786).

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