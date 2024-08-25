Кто родился 25 августа: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 августа.
Тим Бертон — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт. Родился 25 августа 1958 года в Бербанке, Калифорния, США. Сегодня ему исполняется 66 лет. Один из знаковых режиссеров для представителей готической субкультуры. Наиболее известен благодаря картинам «Алиса в Стране чудес», «Сонная Лощина» и «Эдвард руки-ножницы». Номинант на премии «Оскар» и «Золотой Глобус».
Блейк Лайвли — американская актриса и фотомодель. Родилась 25 августа 1987 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ей исполняется 37 лет. Наиболее известна благодаря роли Серены ван дер Вудсен в телесериале «Сплетница», и ролям в фильмах «Век Адалин», «Отмель» и «Простая просьба».
Александр Скарсгард (1976) — шведский актер, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми».
Клаудия Шиффер (1970) — немецкая супермодель и актриса, общественный деятель.
Сергей Соловьев (1944 -2021) — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, Народный артист России.
Маргарита Терехова (1942) — российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка России.
Шон Коннери (1930 — 2020) — английский и американский актер, продюсер, лауреат премии «Оскар».
Георгий Данелия (1930 — 2019) — советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, Народный артист СССР.
Леонард Бернстайн (1918 -1990) — американский дирижер, композитор, пианист, музыкальный писатель, педагог.
Алан Пинкертон (1819 — 1884) — американский частный детектив, владелец детективного агентства.
Иван IV Грозный (1530 — 1584) — первый русский царь (1547-1584).