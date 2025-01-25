Кто родился 25 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 января.

Владимир Высоцкий

Владимир Семенович Высоцкий — советский актер, поэт, композитор и исполнитель песен. Родился 25 января 1938 года в Москве. Наиболее известен как автор-исполнитель собственных песен. При жизни Владимир Семенович имел широкую народную популярность, но не все его песни имели официальное признание. Только после смерти вышел в свет сборник его поэтических произведений под названием «Нерв». Не стало музыканта в 1980 году.

Александр Петров

Александр Андреевич Петров — российский актер театра и кино. Родился 25 января 1989 года в городе Переславль-Залесский, Ярославская область. Сегодня ему исполняется 36 лет. Стал известен после выхода на экраны проектов «Полицейский с Рублевки», «Метод», «Гоголь», «Лед», «Звоните ДиКаприо!», «Т-34», «Текст», «Стрельцов».

Фото Эдуард Корниенко, Известия

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