Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 26 апреля: у кого из звезд день рождения 26 апреля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 26 апреля: список известных личностей

26 апреля день рождения отмечает Мелания Трамп
Мария Задорожная
Автор
Мелания Трамп
Фото Alex Wong, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 апреля.

26&nbsp;апреля: какой праздник.26 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мелания Трамп

Мелания Трамп — американская фотомодель, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий. Родилась 26 апреля 1970 года в Ново-Место, Словения. Сегодня ей исполняется 55 лет. Известна как первая леди США, супруга 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.

Ченнинг Татум

Ченнинг Мэттью Тейтум — американский актер, продюсер и модель. Родился 26 апреля 1980 года в Алабаме, США. Сегодня ему исполняется 45 лет. Известность получил после фильмов «Шаг вперед», «Шаг вперед 2», «Бой без правил», «Бросок кобры» и «Дорогой Джон».

Ченнинг Татум
Фото Gerald Matzka/Getty Images for Sony Pictures

Кто еще родился 26 апреля

  • Николай Луганский (1972) — российский пианист, педагог, Народный артист России.

  • Святослав Бэлза (1942 — 2014) — российский музыковед и литературовед, публицист, телеведущий, Народный артист России.

  • Владислав Дворжецкий (1939 — 1978) — советский актер театра и кино.

  • Фанни Бланкерс-Кун (1918 — 2004) — нидерландская легкоатлетка, четырехкратная олимпийская чемпионка.

  • Людвиг Витгенштейн (1889 — 1951) — австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии.

  • Габдулла Тукай (1886 — 1913) — татарский поэт, литературный критик, публицист и переводчик.

  • Эрик Кэмпбелл (1879 — 1917) — британский актер-комик эпохи немого кино.

  • Григорий Данилевский (1829 — 1890) — русский писатель и публицист.

  • Мария Медичи (1575 — 1642) — французская королева, жена Генриха IV Бурбона, мать Людовика XIII.

  • Марк Аврелий (121 — 180) — римский император, философ.

Ченнинг Татум похудел на&nbsp;14&nbsp;кг.Ченнинг Татум похудел на 14 кг
Новости холдинга
Финансист спрогнозировал будущий курс доллара
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
Индия и Пакистан оказались на грани войны. Разбор
Песков назвал второй за две недели визит Уиткоффа в РФ челночной дипломатией
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ