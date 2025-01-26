Кто родился 26 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 января.
Жозе Мариу душ Сантуш Моуринью Фелиш — португальский футболист, футбольный тренер. Родился 26 января 1963 года в Сетубале, Португалия. Сегодня ему исполняется 62 года. Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче». Считается одним из величайших тренеров и одним из самых титулованных специалистов в истории футбола.
Уэйн Дуглас Гретцки — канадский хоккеист, центральный нападающий. Родился 26 января 1961 года в Брантфорде, Канада. Сегодня ему исполняется 64 года. Один из самых известных хоккеистов XX века. Выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли.
Алексей Лысенков (1965) — российский телеведущий, автор программы «Сам себе режиссер».
Андрей Руденский (1959) — советский и российский актер театра и кино.
Анджела Дэвис (1944) — американская правозащитница, педагог, социолог и писатель.
Пол Ньюман (1925 — 2008) — американский актер, режиссер, продюсер.
Акио Морита (1921 — 1999) — японский бизнесмен и изобретатель, основатель корпорации Sony.
Юрий Озеров (1921 — 2001) — советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
Николае Чаушеску (1918 — 1989) — румынский политический и государственный деятель, первый Президент Румынии.
Стефан Граппелли (1908 — 1997) — французский джазовый скрипач.
Александр Витберг (1787 — 1855) — русский художник и архитектор шведского происхождения.
Анна Монс (1672 — 1714) — фаворитка Петра I.