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Кто отмечает день рождения 27 ноября: у кого из звезд день рождения 27 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 27 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Брюс Ли.
Фото KPA, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 ноября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 27&nbsp;ноября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 27 ноября: какой сегодня праздник в России и в мире

Брюс Ли

Брюс Ли — американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств. Родился 27 ноября 1940 года в Калифорнии, США. Ли был основателем Джит Кун-До, гибридной философии боевых искусств, основанной на различных боевых дисциплинах. Его считают самым влиятельным мастером боевых искусств всех времен и иконой поп-культуры XX века, который помог преодолеть разрыв между Востоком и Западом. Не стало актера в 1973 году.

Владимир Машков

Владимир Львович Машков — советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист России. Родился 27 ноября 1963 года в Туле. Сегодня ему исполняется 61 год. В 1998 году его номинировали на «Оскар» за роль в фильме «Вор», благодаря чему Машков стал известен за рубежом и сыграл в нескольких голливудских фильмах. Машков исполнял главные роли во многих отечественных картинах — «Ликвидация», «Экипаж», «Движение вверх».

Владимир Машков
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Кто еще родился 27 ноября

  • Виктория Боня (1979) — российская телеведущая и блогер.

  • Вера Фишер (1951) — бразильская актриса и фотомодель.

  • Нина Маслова (1946) — советская и российская киноактриса, Заслуженная артистка России.

  • Валерий Баринов (1945) — советский и российский актер театра и кино.

  • Галина Польских (1939) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

  • Коносукэ Мацусита (1894 — 1989) — японский бизнесмен, основатель корпорации «Panasonic».

  • Хаим Вейцман (1874 — 1952) — первый президент государства Израиль, ученый.

  • Александр Варламов (1801 — 1848) — русский композитор, автор известных романсов.

  • Андерс Цельсий (1701 — 1744) — шведский астроном и метеоролог, именем которого названа температурная шкала.

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