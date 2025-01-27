Кто родился 27 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 января.
Марат Мубинович Сафин — российский теннисист, Заслуженный мастер спорта России. Родился 27 января 1980 года в Москве. Сегодня ему исполняется 45 лет. Известен, как бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде в течение девяти недель.
Бриджит Джейн Фонда — американская актриса. Родилась 27 января 1964 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 61 года. Известность получила, сыграв роль в картинах «Скандал» и «Одинокая белая женщина».
Уле Эйнар Бьерндален (1974) — норвежский лыжник и биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион.
Борис Шахлин (1932 — 2008) — советский гимнаст, семикратный чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР.
Римма Казакова (1932 — 2008) — советская и российская поэтесса, автор многих популярных песен.
Джеймс Гибсон (1904 — 1979) — американский психолог, один из основателей экологической психологии.
Илья Эренбург (1891 — 1967) — русский поэт, публицист, переводчик, прозаик и общественный деятель.
Виктор Гольдшмидт (1888 — 1947) — норвежский химик и геолог.
Павел Бажов (1879 — 1950) — русский и советский писатель, фольклорист, журналист, автор уральских сказов.
Архип Куинджи (1841 — 1910) — российский художник-пейзажист.
Льюис Кэрролл (1832 -1898) — английский философ, математик и писатель-сказочник.
Михаил Салтыков-Щедрин (1826 — 1889) — русский писатель и журналист.
Фридрих Шеллинг (1775 — 1854) — немецкий философ.
Вольфганг Моцарт (1756 — 1791) — австрийский композитор и музыкант.