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Кто отмечает день рождения 27 января: у кого из звезд день рождения 27 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 27 января: список известных личностей

27 января российский теннисист Марат Сафин отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 января.

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Марат Сафин

Марат Мубинович Сафин — российский теннисист, Заслуженный мастер спорта России. Родился 27 января 1980 года в Москве. Сегодня ему исполняется 45 лет. Известен, как бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде в течение девяти недель.

Бриджит Фонда

Бриджит Джейн Фонда — американская актриса. Родилась 27 января 1964 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 61 года. Известность получила, сыграв роль в картинах «Скандал» и «Одинокая белая женщина».

Бриджит Фонда
Фото KPA, Global Look Press

Кто еще родился 27 января

  • Уле Эйнар Бьерндален (1974) — норвежский лыжник и биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион.

  • Борис Шахлин (1932 — 2008) — советский гимнаст, семикратный чемпион Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР.

  • Римма Казакова (1932 — 2008) — советская и российская поэтесса, автор многих популярных песен.

  • Джеймс Гибсон (1904 — 1979) — американский психолог, один из основателей экологической психологии.

  • Илья Эренбург (1891 — 1967) — русский поэт, публицист, переводчик, прозаик и общественный деятель.

  • Виктор Гольдшмидт (1888 — 1947) — норвежский химик и геолог.

  • Павел Бажов (1879 — 1950) — русский и советский писатель, фольклорист, журналист, автор уральских сказов.

  • Архип Куинджи (1841 — 1910) — российский художник-пейзажист.

  • Льюис Кэрролл (1832 -1898) — английский философ, математик и писатель-сказочник.

  • Михаил Салтыков-Щедрин (1826 — 1889) — русский писатель и журналист.

  • Фридрих Шеллинг (1775 — 1854) — немецкий философ.

  • Вольфганг Моцарт (1756 — 1791) — австрийский композитор и музыкант.

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