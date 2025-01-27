Кто родился 27 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 января.

Марат Сафин

Марат Мубинович Сафин — российский теннисист, Заслуженный мастер спорта России. Родился 27 января 1980 года в Москве. Сегодня ему исполняется 45 лет. Известен, как бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде в течение девяти недель.

Бриджит Фонда

Бриджит Джейн Фонда — американская актриса. Родилась 27 января 1964 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 61 года. Известность получила, сыграв роль в картинах «Скандал» и «Одинокая белая женщина».

Фото KPA, Global Look Press

Кто еще родился 27 января