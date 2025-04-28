Кто родился 28 апреля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 апреля.

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус Санчес — испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар». Родилась 28 апреля 1974 года в Алькобендасе, Испания. Сегодня ей исполняется 51 год. Известна по своим ролям в таких фильмах, как «Прекрасная эпоха», «Все красивые лошади», «Ванильное небо», «Возвращение», «Вики Кристина Барселона» и др.

Джессика Альба

Джессика Мари Альба — американская актриса. Родилась 28 апреля 1981 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 44 года. Стала известной благодаря главной роли в телесериале «Темный ангел».

Фото Vittorio Zunino Celotto, Getty Images

Кто еще родился 28 апреля