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Кто отмечает день рождения 28 апреля: у кого из звезд день рождения 28 апреля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 28 апреля: список известных личностей

28 апреля день рождения отмечает актриса Пенелопа Крус
Мария Задорожная
Автор
Пенелопа Крус
Фото Dimitrios Kambouris, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 апреля.

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Пенелопа Крус

Пенелопа Крус Санчес — испанская киноактриса и модель, обладательница премии «Оскар». Родилась 28 апреля 1974 года в Алькобендасе, Испания. Сегодня ей исполняется 51 год. Известна по своим ролям в таких фильмах, как «Прекрасная эпоха», «Все красивые лошади», «Ванильное небо», «Возвращение», «Вики Кристина Барселона» и др.

Джессика Альба

Джессика Мари Альба — американская актриса. Родилась 28 апреля 1981 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 44 года. Стала известной благодаря главной роли в телесериале «Темный ангел».

Джессика Альба
Фото Vittorio Zunino Celotto, Getty Images

Кто еще родился 28 апреля

  • Терри Пратчетт (1948 — 2015) — английский писатель-фантаст.

  • Ирина Асмус (1941 — 1986) — советская цирковая артистка, клоунесса.

  • Юрий Волынцев (1932 — 1999) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Вадим Медведев (1929 — 1988) — советский актер театра и кино. Народный артист РСФСР.

  • Харпер Ли (1926 — 2016) — американская писательница.

  • Донатас Банионис (1924 — 2014) — советский и литовский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.

  • Ферруччо Ламборгини (1916 — 1993) — итальянский автомобилестроитель и бизнесмен.

  • Зоя Воскресенская (1907 — 1992) — советский полковник, разведчица и детская писательница.

  • Курт Гедель (1906 — 1978) — австрийский логик, математик и философ математики.

  • Владимир Каппель (1883 — 1920) — российский военачальник, один из руководителей белого движения в Сибири.

  • Александр Остужев (1874 — 1953) — русский и советский актер. Народный артист СССР.

  • Джеймс Монро (1758 — 1831) — 5-й президент США, американский государственный деятель и дипломат.

  • Николай Мордвинов (1754 — 1966) — русский флотоводец и государственный деятель, один из создателей Черноморского флота.

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