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Кто отмечает день рождения 29 января: у кого из звезд день рождения 29 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 29 января: список известных личностей

29 января Народный артист России Дмитрий Маликов отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Дмитрий Маликов
Фото Александр Казаков, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 января.

29&nbsp;января: какой праздник. 29 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Дмитрий Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов — советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России. Родился 29 января 1970 года в Москве. Сегодня ему исполняется 55 лет. Стал популярным благодаря таким композициям, как «Лунный сон», «Ты моей никогда не будешь» и «До завтра» и др.

Антон Чехов

Антон Павлович Чехов — русский писатель и драматург. Родился 29 января 1860 года в Таганроге. За 25 лет творчества он создал более 500 различных произведений. Среди его творчества встречаются как и короткие юмористические рассказы, так и серьезные пьесы. Произведения Чехова вошли в фонд русской и мировой классики, переведены более чем на 100 языков мира. Не стало писателя в 1904 году.

Антон Чехов
Фото Russian Look, Global Look Press

Кто еще родился 29 января

  • Хизер Грэм (1970) — американская актриса.

  • Лейла Векилова (1927 — 1999) — советская балерина, педагог, балетмейстер, Народная артистка СССР.

  • Надежда Каратаева (1924 — 2019) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Участница Великой Отечественной войны.

  • Виктор Яшин (1912 — 1952) — советский летчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

  • Александр Чаянов (1888 — 1937) — советский экономист, социолог, социальный антрополог.

  • Ромен Роллан (1866 -1944) — французский писатель, Нобелевский лауреат.

  • Уильям Мак-Кинли (1843 — 1901) — 25-й президент США (1897-1901), американский государственный деятель.

  • Эммануил Сведенборг (1688 — 1772) — шведский ученый, философ и теолог.

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