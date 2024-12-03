Кто родился 3 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 декабря.

Джулианна Мур

Джулианна Мур — американская актриса, лауреат премии «Оскар». Родилась 3 декабря 1960 года в Форт-Либерти, США. Сегодня ей исполняется 64 года. Мур стала известна после фильма Роберта Олтмена «Короткие истории», за которым последовала еще одна ее знаменитая роль в фильме Тодда Хейнса «Безопасность».

Брендан Фрейзер

Брендан Джеймс Фрейзер — американский и канадский актер театра, кино и телевидения, продюсер. Родился 3 декабря 1968 года в Индиане, США. Сегодня ему исполняется 56 лет. Наиболее известен по роли Рика О'Коннелла в трилогии фильмов «Мумия», а также по фильмам «Взрыв из прошлого», «Джордж из джунглей», «Ослепленный желаниями», «Столкновение» и «Кит».

Фото Gareth Cattermole, Getty Images

Кто еще родился 3 декабря