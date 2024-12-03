Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Узнавать
Дети
Экипировка
Путешествия
Увлечения
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 3 декабря: у кого из звезд день рождения 3 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 3 декабря: список известных личностей

3 декабря день рождения отмечает актриса Джулианна Мур
Мария Задорожная
Автор
Джулианна Мур
Фото Gareth Cattermole, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 декабря.

3&nbsp;декабря: какой праздник в&nbsp;России. 3 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Джулианна Мур

Джулианна Мур — американская актриса, лауреат премии «Оскар». Родилась 3 декабря 1960 года в Форт-Либерти, США. Сегодня ей исполняется 64 года. Мур стала известна после фильма Роберта Олтмена «Короткие истории», за которым последовала еще одна ее знаменитая роль в фильме Тодда Хейнса «Безопасность».

Брендан Фрейзер

Брендан Джеймс Фрейзер — американский и канадский актер театра, кино и телевидения, продюсер. Родился 3 декабря 1968 года в Индиане, США. Сегодня ему исполняется 56 лет. Наиболее известен по роли Рика О'Коннелла в трилогии фильмов «Мумия», а также по фильмам «Взрыв из прошлого», «Джордж из джунглей», «Ослепленный желаниями», «Столкновение» и «Кит».

Брендан Фрейзер
Фото Gareth Cattermole, Getty Images

Кто еще родился 3 декабря

  • Аманда Сайфред (1985) — американская актриса и певица.

  • Игорь Ларионов (1960) — советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.

  • Оззи Осборн (1948) — британский рок-музыкант, певец, участник группы Black Sabbath.

  • Нина Дорошина (1934 — 2018) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

  • Нино Рота (1911 — 1979) — итальянский композитор.

  • Михаил Кошкин (1898 — 1940) — советский конструктор танков.

  • Роулэнд Хилл (1795 — 1879) — английский изобретатель и реформатор, создатель современной почты.

  • Эрнст Иоганн Бирон (1690 — 1772) — курляндский дворянин, граф, регент Российской империи.

  • Карл VI Безумный (1368 — 1422) — король Франции (1380-1422) из династии Валуа.

Фильмы которые получили голливудские ремейки. 5 фильмов со всего мира, которые получили голливудские ремейки
Новости холдинга
Бой за $ 191 000 000. Сколько заработают Фьюри и Усик
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
Захарова назвала Зеленского дешевкой за его оскорбление в адрес России
Путин пошутил про пересчет голосов на выборах президента Румынии
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Губернатор Федорищев сдал прокуратуре двух самых влиятельных футбольных агентов, статьи о мошенничестве и растрате. Что опять происходит в «Крыльях Советов»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже