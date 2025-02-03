Кто родился 3 февраля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 февраля.

Андрей Чернышов

Андрей Чернышов — российский актер театра и кино, телеведущий. Родился 3 февраля 1973 года в Киеве, Украинская ССР. Сегодня ему исполняется 52 года. Известен по работам в телесериалах «Свободная женщина», «Две судьбы», «Дама в очках, с ружьем в автомобиле», «Наваждение», «Близнецы», «Право на любовь», «Общая терапия».

Айла Фишер

Айла Лэнг Фишер — австралийская киноактриса. Родилась 3 февраля 1976 года в Маскате, Оман. Сегодня ей исполняется 49 лет. Наиболее известна по фильмам «Скуби-Ду», «Незваные гости», «Шопоголик», «Иллюзия обмана».

Фото Emma McIntyre, Getty Images

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