Кто родился 3 февраля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 февраля.
Андрей Чернышов — российский актер театра и кино, телеведущий. Родился 3 февраля 1973 года в Киеве, Украинская ССР. Сегодня ему исполняется 52 года. Известен по работам в телесериалах «Свободная женщина», «Две судьбы», «Дама в очках, с ружьем в автомобиле», «Наваждение», «Близнецы», «Право на любовь», «Общая терапия».
Айла Лэнг Фишер — австралийская киноактриса. Родилась 3 февраля 1976 года в Маскате, Оман. Сегодня ей исполняется 49 лет. Наиболее известна по фильмам «Скуби-Ду», «Незваные гости», «Шопоголик», «Иллюзия обмана».
Диана Пожарская (1992) — российская актриса.
Евгений Шапошников (1942 — 2020) — советский военачальник, последний министр обороны СССР, маршал авиации.
Эдуард Володарский (1941 — 2012) — советский и российский сценарист, драматург, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
Валентина Токарская (1906 — 1996) — советская, российская актриса театра и кино, Народная артистка России.
Гертруда Стайн (1874 — 1946) — американская писательница.
Генрих Трюбнер (1851 — 1917) — немецкий художник.
Феликс Мендельсон (1809 — 1847) — немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша.