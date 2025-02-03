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Кто отмечает день рождения 3 февраля: у кого из звезд день рождения 3 февраля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 3 февраля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Андрей Чернышов
Фото Кадр из сериала «Осиное гнездо», реж. Сергей Лялин, кинокомпания «Русское»
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 февраля.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 3&nbsp;февраля&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 3 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

Андрей Чернышов

Андрей Чернышов — российский актер театра и кино, телеведущий. Родился 3 февраля 1973 года в Киеве, Украинская ССР. Сегодня ему исполняется 52 года. Известен по работам в телесериалах «Свободная женщина», «Две судьбы», «Дама в очках, с ружьем в автомобиле», «Наваждение», «Близнецы», «Право на любовь», «Общая терапия».

Айла Фишер

Айла Лэнг Фишер — австралийская киноактриса. Родилась 3 февраля 1976 года в Маскате, Оман. Сегодня ей исполняется 49 лет. Наиболее известна по фильмам «Скуби-Ду», «Незваные гости», «Шопоголик», «Иллюзия обмана».

Айла Фишер
Фото Emma McIntyre, Getty Images

Кто еще родился 3 февраля

  • Диана Пожарская (1992) — российская актриса.

  • Евгений Шапошников (1942 — 2020) — советский военачальник, последний министр обороны СССР, маршал авиации.

  • Эдуард Володарский (1941 — 2012) — советский и российский сценарист, драматург, Заслуженный деятель искусств РСФСР.

  • Валентина Токарская (1906 — 1996) — советская, российская актриса театра и кино, Народная артистка России.

  • Гертруда Стайн (1874 — 1946) — американская писательница.

  • Генрих Трюбнер (1851 — 1917) — немецкий художник.

  • Феликс Мендельсон (1809 — 1847) — немецкий композитор, известный как автор Свадебного марша.

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