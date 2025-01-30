Кто родился 30 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 января.
Леонид Иович Гайдай — советский кинорежиссер, сценарист, признанный мастер комедий, Народный артист СССР. Родился 30 января 1923 года в городе Свободный, Амурской области. Автор самых популярных советских комедий: серии фильмов о Шурике, «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!». Не стало кинорежиссера в 1993 году.
Кристиан Чарльз Филип Бэйл — британский актер. Родился 30 января 1974 года в Хаверфордуэсте, Великобритания. Сегодня ему исполняется 51 год. Получил широкую популярность благодаря фильмам «Американский психопат», «Машинист», «Престиж» и др.
Ислам Каримов (1938 — 2016) — советский, затем узбекистанский государственный деятель, 1-й президент Республики Узбекистан
Борис Спасский (1937) — советский шахматист, 10-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР.
Улоф Пальме (1927 — 1986) — шведский политик, дважды премьер-министр Швеции.
Исаак Дунаевский (1900 — 1955) — советский композитор, дирижер и музыкальный педагог, Народный артист РСФСР.
Кирилл Орловский (1895 — 1968) — сотрудник органов государственной безопасности СССР, Герой Советского Союза.
Франклин Рузвельт (1882 — 1945) — 32-й президент США, единственный президент США, избиравшийся более чем на два срока.
Василий Десницкий (1878 — 1958) — советский литературовед, революционный деятель.
Глеб Котельников (1872 — 1944) — советский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта.
Луиза Августа (1757 — 1843) — принцесса Гессен-Дармштадтская.
Луиза Августа Гессен-Дармштадтская (1757 — 1830) — принцесса Гессен-Дармштадтская, дочь Людвига IX.
Шарль Роллен (1661 — 1741) — французский историк и педагог.