Кто родился 31 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 января.

Джастин Тимберлейк

Джастин Рэндалл Тимберлейк — американский поп- и R&B-певец, продюсер, танцор, композитор и актер. Родился 31 января 1981 года в Теннесси, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Стал популярен как один из солистов бой-бэнда 'N Sync. Также его можно увидеть в популярных кинолентах «Время» и «Секс по дружбе».

Юлия Началова

Юлия Викторовна Началова — советская и российская певица, актриса и телеведущая. Родилась 31 января 1989 года в Воронеже. Стала известна после выхода ее первого альбома «Ах, школа, школа» и победы на Гран-при в международном вокальном конкурсе «Big Apple-95» (Нью-Йорк). Не стало певицы в 2019 году.

Фото Наталия Шаханова, Global Look Press

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