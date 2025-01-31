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Кто отмечает день рождения 31 января: у кого из звезд день рождения 31 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 31 января: список известных личностей

31 января Джастин Тимберлейк отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Джастин Тимберлейк
Фото Kevin Winter, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 января.

31&nbsp;января: какой праздник. 31 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Джастин Тимберлейк

Джастин Рэндалл Тимберлейк — американский поп- и R&B-певец, продюсер, танцор, композитор и актер. Родился 31 января 1981 года в Теннесси, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Стал популярен как один из солистов бой-бэнда 'N Sync. Также его можно увидеть в популярных кинолентах «Время» и «Секс по дружбе».

Юлия Началова

Юлия Викторовна Началова — советская и российская певица, актриса и телеведущая. Родилась 31 января 1989 года в Воронеже. Стала известна после выхода ее первого альбома «Ах, школа, школа» и победы на Гран-при в международном вокальном конкурсе «Big Apple-95» (Нью-Йорк). Не стало певицы в 2019 году.

Юлия Началова
Фото Наталия Шаханова, Global Look Press

Кто еще родился 31 января

  • Алексей Нилов (1964) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации.

  • Алексей Миллер (1962) — российский государственный деятель.

  • Вера Глаголева (1956 — 2017) — советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и продюсер, Народная артистка России.

  • Сергей Иванов (1953) — российский государственный деятель.

  • Надя Рушева (1952 — 1969) — советский художник-график.

  • Георгий Мартиросян (1948) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации.

  • Александр Пороховщиков (1939 — 2012) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист России.

  • Тенгиз Абуладзе (1924 — 1994) — грузинский и советский кинорежиссер, Народный артист Грузии.

  • Владислав Стржельчик (1921 — 1995) — советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР.

  • Ванга (1911 — 1996) — болгарская ясновидящая.

  • Валентина Гризодубова (1910 — 1993) — советская летчица, Герой Советского Союза.

  • Афанасий Белобородов (1903 — 1990) — советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза.

  • Альва Мюрдаль (1902 — 1986) — шведский дипломат, политик, писательница, Нобелевский лауреат.

  • Аркадий Пластов (1893 — 1972) — советский живописец, профессор, педагог, Народный художник СССР.

  • Теодор Уильям Ричардс (1868 — 1928) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии.

  • Алексей Бахрушин (1865 — 1929) — русский купец, меценат, создатель литературно-театрального музея.

  • Патриарх Тихон (1865 — 1925) — патриарх Московский и всея Руси.

  • Франц Шуберт (1797 — 1828) — австрийский композитор.

Джастин Тимберлейк. История Джастина Тимберлейка: от «Грэмми» и «Оскара» до баскетбольного клуба «Мемфис»

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