Кто родился 31 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 31 января.
Джастин Рэндалл Тимберлейк — американский поп- и R&B-певец, продюсер, танцор, композитор и актер. Родился 31 января 1981 года в Теннесси, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Стал популярен как один из солистов бой-бэнда 'N Sync. Также его можно увидеть в популярных кинолентах «Время» и «Секс по дружбе».
Юлия Викторовна Началова — советская и российская певица, актриса и телеведущая. Родилась 31 января 1989 года в Воронеже. Стала известна после выхода ее первого альбома «Ах, школа, школа» и победы на Гран-при в международном вокальном конкурсе «Big Apple-95» (Нью-Йорк). Не стало певицы в 2019 году.
Алексей Нилов (1964) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации.
Алексей Миллер (1962) — российский государственный деятель.
Вера Глаголева (1956 — 2017) — советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и продюсер, Народная артистка России.
Сергей Иванов (1953) — российский государственный деятель.
Надя Рушева (1952 — 1969) — советский художник-график.
Георгий Мартиросян (1948) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Российской Федерации.
Александр Пороховщиков (1939 — 2012) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист России.
Тенгиз Абуладзе (1924 — 1994) — грузинский и советский кинорежиссер, Народный артист Грузии.
Владислав Стржельчик (1921 — 1995) — советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР.
Ванга (1911 — 1996) — болгарская ясновидящая.
Валентина Гризодубова (1910 — 1993) — советская летчица, Герой Советского Союза.
Афанасий Белобородов (1903 — 1990) — советский военачальник, генерал армии, дважды Герой Советского Союза.
Альва Мюрдаль (1902 — 1986) — шведский дипломат, политик, писательница, Нобелевский лауреат.
Аркадий Пластов (1893 — 1972) — советский живописец, профессор, педагог, Народный художник СССР.
Теодор Уильям Ричардс (1868 — 1928) — американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии.
Алексей Бахрушин (1865 — 1929) — русский купец, меценат, создатель литературно-театрального музея.
Патриарх Тихон (1865 — 1925) — патриарх Московский и всея Руси.
Франц Шуберт (1797 — 1828) — австрийский композитор.