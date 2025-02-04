Кто родился 4 февраля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 февраля.

Игорь Кваша

Игорь Владимирович Кваша — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР. Родился 4 февраля 1933 года в Москве. Известен по ролям в картинах «Достояние республики», «Соломенная шляпка», «Принцесса на горошине», «Тот самый Мюнхгаузен», «Сказки старого волшебника», «Сердца трех», «Человек с бульвара Капуцинов». Был ведущим популярной телепередачи «Жди меня». Не стало актера в 2012 году.

Джордж А. Ромеро

Джордж Эндрю Ромеро — американский кинорежиссер, сценарист, монтажер и актер. Родился 4 февраля 1940 года в Нью-Йорке, США. Создатель «Ночи живых мертвецов» и «Калейдоскопа ужасов». Не стало режиссера в 2017 году.

Фото Gareth Cattermole, Getty Images

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