Кто родился 4 февраля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 февраля.
Игорь Владимирович Кваша — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР. Родился 4 февраля 1933 года в Москве. Известен по ролям в картинах «Достояние республики», «Соломенная шляпка», «Принцесса на горошине», «Тот самый Мюнхгаузен», «Сказки старого волшебника», «Сердца трех», «Человек с бульвара Капуцинов». Был ведущим популярной телепередачи «Жди меня». Не стало актера в 2012 году.
Джордж Эндрю Ромеро — американский кинорежиссер, сценарист, монтажер и актер. Родился 4 февраля 1940 года в Нью-Йорке, США. Создатель «Ночи живых мертвецов» и «Калейдоскопа ужасов». Не стало режиссера в 2017 году.
Александра Урсуляк (1983) — российская актриса театра и кино.
Анна Невская (1977) — российская актриса театра и кино.
Сергей Гриньков (1967 — 1995) — советский и российский фигурист, Заслуженный мастер спорта СССР и РФ.
Полад Бюль-Бюль оглы (1945) — советский и азербайджанский эстрадный певец, композитор и актер.
Питирим Сорокин (1889 — 1968) — русский, американский социолог и культуролог.
Климент Ворошилов (1881 — 1969) — советский военачальник, государственный и партийный деятель, Маршал Советского Союза.
Яков Протазанов (1881 — 1945) — российский и советский режиссер немого кино, актер, сценарист.
Михаил Пришвин (1873 — 1954) — Русский и советский писатель, автор произведений о природе.