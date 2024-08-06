Кто родился 6 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 августа

Найт Шьямалан

Найт Шьямалан — американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения. Родился 6 августа 1970 года в Маэ, Индия. Сегодня ему исполняется 54 года. Известен умением придумывать неожиданные сюжетные повороты. Например, после «Шестого чувства» его стали называть «мастером триллеров с неожиданным финалом». Свое умение переворачивать фильм с ног на голову он показал в «Неуязвимом», «Таинственном лесу» и «Сплите».

Александр Флеминг

Александр Флеминг — британский ученый-бактериолог, лауреат Нобелевской премии. Родился 6 августа 1881 года в Дарвеле, Великобритания. Известен, как создатель первого в мире антибиотического средства — пенициллина. Не стало ученого в 1955 году.

Фото Global Look Press

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