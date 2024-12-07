Кто родился 7 декабря: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 декабря.
Николас Кэрадок Холт — английский актер кино и телевидения. Родился 7 декабря 1989 года в Уокингенме, Великобритания. Сегодня ему исполняется 35 лет. Стал известен после выхода на экраны фильма «Мой мальчик» и драмы «Молокососы». Также славу ему принесла роль мутанта Зверя в кинокомиксах «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Люди Икс: Апокалипсис» и роль в фильме «Тепло наших тел».
Эмили Джейн Браунинг — австралийская актриса, певица и фотомодель. Родилась 7 декабря 1988 года в Мельбурне, Австралия. Сегодня ей исполняется 36 лет. Стала известна благодаря небольшой роли в триллере «Корабль-призрак» и одной из главных ролей в картине «Лемони Сникет: 33 несчастья». Также многие знают ее по роли в фильме «Легенда» с Томом Харди.
Дженнифер Карпентер (1979) — американская актриса.
Рома Зверь (1977) — российский рок-музыкант, певец и лидер группы «Звери».
Том Уэйтс (1949) — американский певец и автор песен, композитор, актер.
Джеймс Кич (1947) — американский актер и режиссер.
Эллен Берстин (1932) — американская актриса театра и кино.
Петр Вельяминов (1926 — 2009) — советский и российский актер, Народный артист РСФСР.
Екатерина Буданова (1916 — 1943) — советский летчик-истребитель.
Джерард Петер Койпер (1905 — 1973) — нидерландский и американский астроном.
Пьетро Масканьи (1863 — 1945) — итальянский композитор.
Джованни Лоренцо Бернини (1598 — 1680) — итальянский архитектор и скульптор.