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Кто отмечает день рождения 7 декабря: у кого из звезд день рождения 7 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 7 декабря: список известных личностей

7 декабря актер Николас Холт отмечает юбилей
Мария Задорожная
Автор
Николас Холт
Фото Matt Winkelmeyer, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 декабря.

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Николас Холт

Николас Кэрадок Холт — английский актер кино и телевидения. Родился 7 декабря 1989 года в Уокингенме, Великобритания. Сегодня ему исполняется 35 лет. Стал известен после выхода на экраны фильма «Мой мальчик» и драмы «Молокососы». Также славу ему принесла роль мутанта Зверя в кинокомиксах «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Люди Икс: Апокалипсис» и роль в фильме «Тепло наших тел».

Эмили Браунинг

Эмили Джейн Браунинг — австралийская актриса, певица и фотомодель. Родилась 7 декабря 1988 года в Мельбурне, Австралия. Сегодня ей исполняется 36 лет. Стала известна благодаря небольшой роли в триллере «Корабль-призрак» и одной из главных ролей в картине «Лемони Сникет: 33 несчастья». Также многие знают ее по роли в фильме «Легенда» с Томом Харди.

Эмили Браунинг
Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

Кто еще родился 7 декабря

  • Дженнифер Карпентер (1979) — американская актриса.

  • Рома Зверь (1977) — российский рок-музыкант, певец и лидер группы «Звери».

  • Том Уэйтс (1949) — американский певец и автор песен, композитор, актер.

  • Джеймс Кич (1947) — американский актер и режиссер.

  • Эллен Берстин (1932) — американская актриса театра и кино.

  • Петр Вельяминов (1926 — 2009) — советский и российский актер, Народный артист РСФСР.

  • Екатерина Буданова (1916 — 1943) — советский летчик-истребитель.

  • Джерард Петер Койпер (1905 — 1973) — нидерландский и американский астроном.

  • Пьетро Масканьи (1863 — 1945) — итальянский композитор.

  • Джованни Лоренцо Бернини (1598 — 1680) — итальянский архитектор и скульптор.

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