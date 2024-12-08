Кто родился 8 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 декабря.

Юра Борисов

Юрий Александрович Борисов — российский актер театра, кино и телевидения, лауреат премии «Золотой орел» и «Золотой лист». Родился 8 декабря 1982 года в Реутове. Сегодня ему исполняется 32 года. Актер сыграл роль Алика в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», Михаила Калашникова в одноименной биографической драме, а также появлялся в таких лентах, как «Красный призрак» и «Серебряные коньки». Наибольшую популярность ему принесла роль телохранителя Игоря в фильме-победителе Каннского кинофестиваля — «Анора». За нее Борисову пророчат «Оскар».

Иэн Сомерхолдер

Иэн Джозеф Сомерхолдер — американский актер. Родился 8 декабря 1978 года в Луизиане, США. Сегодня ему исполняется 46 лет. Получил известность благодаря роли Буна Карлайла в телесериале «Остаться в живых» и Дэймона Сальваторе в телесериале «Дневники вампира».

Фото DPA, Global Look Press

Кто еще родился 8 декабря