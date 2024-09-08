Кто родился 8 сентября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 сентября.
Алиша Бет Мур, более известна под псевдонимом Пинк — американская певица, автор песен и актриса. Родилась 8 сентября 1979 года в Пенсильвании, США. Сегодня ей исполняется 45 лет. Стала популярна в начале 2000-х после выпуска альбома Can't Take Me Home. Именно тогда певица презентовала свой первый сингл «There You Go».
Мартин Фриман — английский актер, лауреат премии «Эмми» и BAFTA, номинант на премию «Золотой глобус». Родился 8 сентября 1971 года в Олдершоте, Великобритания. Сегодня ему исполняется 53 года. Стал популярен благодаря ролям в фильме «Автостопом по галактике», сериалам BBC «Шерлок» и FX «Фарго», а также по роли Бильбо Бэггинса в кинотрилогии «Хоббит».
Томас Кречман (1962) — немецкий актер.
Дэвид Аркетт (1971) — американский актер, рестлер, продюсер, режиссер и сценарист.
Ия Нинидзе (1960) — грузинская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка Грузии.
Казбек Хамицаев (1954) — российский альпинист, руководитель проекта «Россияне на вершинах мира».
Расул Гамзатов (1923 — 2003) — аварский поэт, писатель, публицист, переводчик.
Людмила Целиковская (1919 — 1992) — советская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.
Антонин Дворжак (1841 — 1904) — чешский композитор.
Наталия Гончарова (Пушкина-Ланская) (1812 — 1863) — русская аристократка, супруга великого русского поэта А.С. Пушкина.
Лудовико Ариосто (1474 — 1553) — итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения.
Александр Неккам (1157 — 1217) — английский богослов, писатель, философ.
Ричард I Львиное Сердце (1157 — 1199) — английский король, крестоносец.