Кто родился 8 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 сентября.

Пинк (Pink)

Алиша Бет Мур, более известна под псевдонимом Пинк — американская певица, автор песен и актриса. Родилась 8 сентября 1979 года в Пенсильвании, США. Сегодня ей исполняется 45 лет. Стала популярна в начале 2000-х после выпуска альбома Can't Take Me Home. Именно тогда певица презентовала свой первый сингл «There You Go».

Мартин Фриман

Мартин Фриман — английский актер, лауреат премии «Эмми» и BAFTA, номинант на премию «Золотой глобус». Родился 8 сентября 1971 года в Олдершоте, Великобритания. Сегодня ему исполняется 53 года. Стал популярен благодаря ролям в фильме «Автостопом по галактике», сериалам BBC «Шерлок» и FX «Фарго», а также по роли Бильбо Бэггинса в кинотрилогии «Хоббит».

Фото Кадр из сериала «Шерлок»

Кто еще родился 8 сентября