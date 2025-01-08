Кто родился 8 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 января.
Элвис Арон Пресли — американский певец и актер, один из создателей рок-н-ролла. Родился 8 января 1935 года Миссисипи, США. Один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Также известен как «король рок-н-ролла». Именно он популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем в этом жанре. Не стало певца в 1977 году.
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи — британский рок-певец, автор песен, продюсер, художник, актер. Родился 8 января 1947 года в Лондоне, Великобритания. Считается новатором, глэм-иконой и одним из самых влиятельных артистов за всю историю поп-культуры. Не стало Дэвида в 2016 году.
Сэм Райли (1980) — британский актер и певец.
Сара Полли (1979) — канадская актриса, режиссер и сценарист.
Марина Неелова (1947) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.
Татьяна Егорова (1944) — советская и российская актриса театра и кино, писательница.
Стивен Хокинг (1942 — 2018) — британский физик-теоретик, писатель, астрофизик.
Ханае Мори (1926 — 2022) — японский кутюрье и дизайнер одежды.
Ярослав Смеляков (1913 — 1972) — советский поэт, критик, переводчик.
Галина Уланова (1910 — 1998) — русская и советская балерина, балетный педагог, Народная артистка СССР.
Георгий Маленков (1902 — 1988) — советский государственный и партийный деятель.
Карл Роджерс (1902 — 1987) — американский психолог и педагог.
Бронислава Нижинская (1891 — 1972) — русская балерина, хореограф и педагог.
Степан Шкурат (1886 — 1973) — советский актер театра и кино, певец, Народный артист РСФСР.
Николай Панин-Коломенкин (1872 — 1956) — русский и советский спортсмен и тренер, первый олимпийский чемпион в истории России.