Кто родился 8 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 8 января.

Элвис Пресли

Элвис Арон Пресли — американский певец и актер, один из создателей рок-н-ролла. Родился 8 января 1935 года Миссисипи, США. Один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века. Также известен как «король рок-н-ролла». Именно он популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем в этом жанре. Не стало певца в 1977 году.

Дэвид Боуи

Дэвид Боуи — британский рок-певец, автор песен, продюсер, художник, актер. Родился 8 января 1947 года в Лондоне, Великобритания. Считается новатором, глэм-иконой и одним из самых влиятельных артистов за всю историю поп-культуры. Не стало Дэвида в 2016 году.

Фото Fryderyk Gabowicz, picture alliance, Global Look Press

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