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Кто родился 1 августа: у кого из звезд день рождения 1 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 1 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 1 августа.

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Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран — французский модельер. Родился 1 августа 1936 года в городе Оран в Алжире. Модельер работал в мире моды с конца 1950-х до конца 1980-х годов. Является создателем модного дома Yves Saint Laurent, который несколько раз произвел революцию в модной индустрии. Именно Ив Сен-Лоран придумал женский смокинг. Не стало великого модельера в 2008 году.

Валентина Леонтьева

Валентина Леонтьева — советская телеведущая, Народная артистка СССР. Родилась 1 августа 1923 года в Санкт-Петербурге. Была телеведущей популярных в Советском союзе детских программ — «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Умелые руки», на которых выросло не одно поколение. Не стало Валентины Леонтьевой в 2007 году.

Валентина Леонтьева
Фото Кадр из передачи «Спокойной ночи, малыши!»

Кто еще родился 1 августа

  • Максим Спиридонов (1976) — российский предприниматель, создатель интернет-проектов.

  • Ада Войцик (1905 — 1982) — советская киноактриса, Заслуженная артистка РСФСР.

  • Герман Мелвилл (1819 — 1891) — американский писатель.

  • Жан Батист Ламарк (1744 — 1829) — французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции живой природы.

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