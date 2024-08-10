Кто родился 10 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 августа.

Антонио Бандерас

Антонио Бандерас — испанский актер кино, телевидения, мюзиклов и озвучивания, кинорежиссер. Родился 10 августа 1960 года в городе Малага, Испания. Сегодня ему исполняется 64 года. Он приобрел международную известность благодаря ролям в фильмах «Филадельфия», «Интервью с вампиром: Хроники вампира», «Отчаянный», «Маска Зорро», «Кожа, в которой я живу» и «Легенда о Зорро».

Андрей Краско

Андрей Краско — российский актер театра и кино. Родился 10 августа 1957 года в Санкт-Петербурге. Известен по фильмам «Сестры», «Олигарх», «72 метра», «9 рота», «Жмурки», «Турецкий гамбит», «Сволочи», «Любовь-морковь», «Улицы разбитых фонарей». Не стало актера в июле 2006 года.

Фото Global Look Press

Кто еще родился 10 августа