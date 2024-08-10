Кто родился 10 августа: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 августа.
Антонио Бандерас — испанский актер кино, телевидения, мюзиклов и озвучивания, кинорежиссер. Родился 10 августа 1960 года в городе Малага, Испания. Сегодня ему исполняется 64 года. Он приобрел международную известность благодаря ролям в фильмах «Филадельфия», «Интервью с вампиром: Хроники вампира», «Отчаянный», «Маска Зорро», «Кожа, в которой я живу» и «Легенда о Зорро».
Андрей Краско — российский актер театра и кино. Родился 10 августа 1957 года в Санкт-Петербурге. Известен по фильмам «Сестры», «Олигарх», «72 метра», «9 рота», «Жмурки», «Турецкий гамбит», «Сволочи», «Любовь-морковь», «Улицы разбитых фонарей». Не стало актера в июле 2006 года.
Джастин Теру (1971) — американский актер, сценарист и продюсер.
Девон Аоки (1982) — американская актриса и модель.
Анатолий Собчак (1937 -2000) — советский и российский государственный деятель и политик.
Олег Стриженов (1929) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Михаил Зощенко (1894 — 1958) — русский и советский писатель.
Чарльз Дэрроу (1889 — 1968) — американский предприниматель, создатель настольной игры «Монополия».
Герберт Гувер (1874 — 1964) — 31-й президент США (1929-1933), государственный деятель.
Александр Глазунов (1865 — 1936) — русский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель.
Генри Нестле (1814 — 1890) — швейцарский фармацевт, бизнесмен, основатель компании «Nestle».
Степан Апраксин (1702 — 1758) — русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал.