Кто родился сегодня 10 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 10 сентября.

Гай Ричи

Гай Ричи — британский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 10 сентября 1968 года в Хатфилде, Великобритания. Сегодня ему исполняется 56 лет. Наибольшую известность ему принесли криминальные фильмы «Карты, деньги два ствола», «Большой куш», «Револьвер» и «Рок-н-рольщик». Также среди его работ — британские гангстерские фильмы и фильмы о Шерлоке Холмсе с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

Карл Лагерфельд

Карл Лагерфельд — немецкий модельер, фотограф, коллекционер и издатель. Родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге, Германия. Был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel. Также Лагерфельд основал собственный дом моды Karl Lagerfeld. Его считают одной из наиболее влиятельных фигур модного бизнеса. Не стало модельера в 2019 году.

Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

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