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Кто родился 11 августа: у кого из звезд день рождения 11 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 11 августа: список известных личностей

Крису Хемсворту исполнятеся 41 год
Мария Задорожная
Автор
Актер Крис Хемсворт
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 августа.

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Крис Хемсворт

Крис Хемсворт — австралийский актер, номинант на премию BAFTA. Родился 11 августа 1983 года в Мельбурне, Австралия. Сегодня ему исполняется 41 год. Наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel: «Тор», «Мстители», «Тор 2: Царство тьмы», «Мстители: Эра Альтрона», «Тор: Рагнарек», «Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал» и «Тор: Любовь и гром». Также он играл в известных фильмах «Гонка», «Хижина в лесу», «Ничего хорошего в отеле Эль Рояль» и др.

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Халк Хоган

Халк Хоган — американский рестлер, актер и шоумен. Родился 11 августа 1953 года в Огаста, США. Сегодня ему исполняется 71 год. Считается самой узнаваемой звездой рестлинга во всем мире и самым популярным рестлером 1980-х годов.

Рестлер Халк Хоган
Фото Global Look Press

Кто еще родился 11 августа

  • Оскар Кучера (1974) — российский актер и ведущий.

  • Виола Дэвис (1965) — американская актриса и продюсер, одна из 18 артистов, удостоенных «EGOT».

  • Эмбет Дэвидц (1965) — американская актриса, сценарист, режиссер и продюсер

  • Анна Ганн (1968) — американская актриса, обладательница двух премий «Эмми».

  • Сергей Мавроди (1955 — 2018) — российский основатель нескольких финансовых пирамид, политический деятель и писатель.

  • Стивен Возняк (1950) — американский программист, разработчик компьютеров, соучредитель фирмы «Apple».

  • Анатолий Кашпировский (1939) — советский психотерапевт, гипнотизер.

  • Анна Андро (1808 — 1888) — русская дворянка, современница Пушкина, одна из его муз.

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