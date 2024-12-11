Кто родился 11 декабря: список известных личностей.

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 декабря.

Борис Щербаков

Борис Васильевич Щербаков — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист России. Родился 11 декабря 1949 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 75 лет. В кино он стал известен благодаря ролям в фильмах «День свадьбы придется уточнить», «Следствие ведут Знатоки», «С любимыми не расставайтесь» и «Берег».

Хейли Стайнфелд

Хейли Стайнфелд — американская актриса, модель и певица. Родилась 11 декабря 1996 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 28 лет. Известна по роли Мэтти Росс в фильме 2010 года «Железная хватка». Также она сыграла Петру Арканян в научно-фантастическом фильме «Игра Эндера».

Фото Matt Winkelmeyer, Getty Images

Кто еще родился 11 декабря