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Кто родился 11 декабря: у кого из звезд день рождения 11 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 11 декабря: список известных личностей

11 декабря актер Борис Щербаков отмечает 75-й день рождения
Мария Задорожная
Автор
Борис Щербаков
Кто родился 11 декабря: список известных личностей.
Фото Сергей Лантюхов, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 декабря.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 11&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 11 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Борис Щербаков

Борис Васильевич Щербаков — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист России. Родился 11 декабря 1949 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 75 лет. В кино он стал известен благодаря ролям в фильмах «День свадьбы придется уточнить», «Следствие ведут Знатоки», «С любимыми не расставайтесь» и «Берег».

Хейли Стайнфелд

Хейли Стайнфелд — американская актриса, модель и певица. Родилась 11 декабря 1996 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 28 лет. Известна по роли Мэтти Росс в фильме 2010 года «Железная хватка». Также она сыграла Петру Арканян в научно-фантастическом фильме «Игра Эндера».

Хейли Стайнфелд
Фото Matt Winkelmeyer, Getty Images

Кто еще родился 11 декабря

  • Макс Мартини (1969) — американский актер.

  • Александр Татарский (1950 — 2007) — советский и российский режиссер, художник, продюсер, аниматор.

  • Михаил Светин (1930 — 2015) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

  • Николай Озеров (1922 — 1997) -советский теннисист, актер, спортивный комментатор, Народный артист РСФСР.

  • Александр Солженицын (1918 — 2008) — русский писатель, публицист, Нобелевский лауреат.

  • Жан Маре (1913 — 1998) — французский актер, постановщик, писатель, художник, скульптор, каскадер.

  • Карло Понти (1912 — 2007) — итальянский кинопродюсер.

  • Карлос Гардель (1890 — 1935) — аргентинский певец, композитор и актер.

  • Макс Борн (1882 — 1970) -немецкий физик и математик, Нобелевский лауреат.

  • Георгий Плеханов (1856 — 1918) — русский публицист и политический деятель.

  • Роберт Кох (1843 — 1910) — немецкий бактериолог, Нобелевский лауреат.

  • Гектор Берлиоз (1803 — 1869) — французский композитор-романтик, дирижер и музыкальный критик.

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