Кто родился 11 декабря: список известных личностей.

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 11 декабря.
Борис Васильевич Щербаков — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист России. Родился 11 декабря 1949 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 75 лет. В кино он стал известен благодаря ролям в фильмах «День свадьбы придется уточнить», «Следствие ведут Знатоки», «С любимыми не расставайтесь» и «Берег».
Хейли Стайнфелд — американская актриса, модель и певица. Родилась 11 декабря 1996 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 28 лет. Известна по роли Мэтти Росс в фильме 2010 года «Железная хватка». Также она сыграла Петру Арканян в научно-фантастическом фильме «Игра Эндера».
Макс Мартини (1969) — американский актер.
Александр Татарский (1950 — 2007) — советский и российский режиссер, художник, продюсер, аниматор.
Михаил Светин (1930 — 2015) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.
Николай Озеров (1922 — 1997) -советский теннисист, актер, спортивный комментатор, Народный артист РСФСР.
Александр Солженицын (1918 — 2008) — русский писатель, публицист, Нобелевский лауреат.
Жан Маре (1913 — 1998) — французский актер, постановщик, писатель, художник, скульптор, каскадер.
Карло Понти (1912 — 2007) — итальянский кинопродюсер.
Карлос Гардель (1890 — 1935) — аргентинский певец, композитор и актер.
Макс Борн (1882 — 1970) -немецкий физик и математик, Нобелевский лауреат.
Георгий Плеханов (1856 — 1918) — русский публицист и политический деятель.
Роберт Кох (1843 — 1910) — немецкий бактериолог, Нобелевский лауреат.
Гектор Берлиоз (1803 — 1869) — французский композитор-романтик, дирижер и музыкальный критик.