Кто родился 12 декабря: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 декабря.
Дженнифер Линн Коннелли — американская актриса. Родилась 12 декабря 1970 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ей исполняется 54 года. В кино снимается с детства, но известности добилась после выхода фильмов «Темный город», «Реквием по мечте», «Игры разума», за последний из которых она получила награды «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус».
Фрэнк Синатра — американский певец и актер, девятикратный лауреат премии «Грэмми». Родился 12 декабря 1915 года в Нью-Джерси, США. В 1953 году он снялся в фильме «Отныне и вовеки веков», за который получил «Оскар» как лучший актер второго плана. Также Фрэнк Синатра известен по лентам «Человек с золотой рукой», «11 Друзей Оушена», «Детектив». Не стало артиста в 1998 году.
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Чингиз Айтматов (1928 — 2008) — советский и киргизский писатель и государственный деятель.
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Гюстав Флобер (1821 — 1880) — французский романист.
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