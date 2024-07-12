Кто родился 12 июля: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 июля.
Александр Домогаров — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РФ. Родился 12 июля 1963 года в Москве в семье актера и театрального деятеля Юрия Домогарова. Сегодня Александру исполняется 61 год.
Широкая известность к актеру пришла в 1997 году, когда он исполнил главную роль в экранизации романа Александра Дюма «Графиня де Монсоро». Позже артист появился в «Бандитском Петербурге», «Империи под ударом», «Марше Турецкого», «Идиоте», «Что сказал покойник» и других известных картинах.
Валерий Кипелов — советский и российский рок-музыкант и композитор. Родился 12 июля 1958 года в Москве. Сегодня ему исполняется 66 лет. Известен как один из основателей и первый вокалист легендарной рок-группы «Ария», участником которой Валерий был с 1985 по 2002 год. С 2002 года он возглавляет собственную группу «Кипелов».
Евгений Дворжецкий (1960 — 1999) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист России;
Павел Лунгин (1949) — советский и российский кинорежиссер и сценарист. Народный артист РФ;
Валентина Толкунова (1946 — 2010) — советская и российская певица, народная артистка РСФСР;
Эндрю Уайет (1917 — 2009) — американский художник-реалист;
Людмила Павличенко (1916 — 1974) — советский снайпер, Герой Советского Союза;
Петр Алейников (1914 — 1965) — советский киноактер;
Пабло Неруда (1904 — 1973) — чилийский поэт и политик, Нобелевский лауреат;
Исаак Бабель (1894 — 1940) — советский писатель, журналист и драматург;
Юрий Завадский (1894 — 1977) — советский режиссер и актер, педагог, Народный артист СССР;
Амедео Модильяни (1884 — 1920) — итальянский художник и скульптор;
Сергей Уточкин (1876 — 1916) — русский спортсмен и авиатор, один из первых летчиков-испытателей в России;
Джордж Истмен (1854 — 1932) — американский бизнесмен, изобретатель камеры Kodak;
Александра Романова (1798 — 1918) — императрица российская (1825-1855), супруга Николая II;
Гай Юлий Цезарь (100) — древнеримский государственный и политический деятель, писатель, полководец.