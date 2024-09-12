Кто родился 12 сентября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 12 сентября.
Пол Уокер — американский киноактер и модель. Родился 12 сентября 1973 года в городе Глендейл, штат Калифорния, США. Широкую известность получил благодаря роли Брайана О'Коннора во франшизе «Форсаж». Также Пол снимался в музыкальных видеоклипах, работал в качестве ведущего в документальном фильме о белых акулах производства компании «National Geographic». В декабре 2013 года актер погиб в автомобильной катастрофе.
Ирина Роднина — советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы, российский общественный и государственный деятель. Родилась 12 сентября 1949 года в Москве. Сегодня она отмечает 75-летний юбилей. Ирина Роднина прославилась во всем мире своими победоносными выступлениями на европейских и мировых соревнованиях по фигурному катанию.
Сидни Суини (1997) — американская актриса.
Эмми Россам (1986) — американская актриса и певица.
Милен Фармер (1961) — французская певица, композитор, актриса и поэтесса.
Ханс Циммер (1957) — немецкий кинокомпозитор, известный своей музыкой к фильмам и компьютерным играм.
Владимир Спиваков (1944) — советский и российский дирижер, скрипач, педагог, Народный артист СССР.
Татьяна Доронина (1933) — советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка СССР.
Станислав Лем (1921 — 2006) — польский писатель, фантаст, философ, публицист, футуролог.
Джесси Оуэнс (1913 — 1980) — американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион.
Ирен Жолио-Кюри (1897 — 1956) — французский физик, Нобелевский лауреат.
Уолтер Гибсон (1897 — 1985) — американский писатель, журналист, редактор.
Франциск I (1494 — 1547) — французский король из династии Валуа.