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Кто родился 13 июля: у кого из звезд день рождения 13 июля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 13 июля: список известных личностей

Мария Маковей
Автор
Певец Вадим Казаченко.
Фото Global Look Press
Актер Борис Клюев.
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 июля.

Какой сегодня праздник в&nbsp;России: 13&nbsp;июля. 13 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Вадим Казаченко

Вадим Казаченко — российский эстрадный певец, Заслуженный артист России. Родился 13 июля 1963 года в городе Полтава. Сегодня ему исполнился 61 год. До сольной карьеры был вокалистом в коллективах «Фестиваль» и «Фристайл». Автор хитов «Больно мне, больно!», «Белая метелица», «На летящем коне».

Певец Вадим Казаченко.
Фото Global Look Press

Борис Клюев

Борис Клюев — Советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России. Родился 13 июля 1944 года в Москве. Известность получил благодаря ролям графа Рошфора в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», Майкрофта Холмса в телесериале «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и Николая Петровича в сериале «Воронины». В 2020 году после продолжительной болезни, в возрасте 76 лет, Бориса Клюева не стало.

Актер Борис Клюев.
Фото Global Look Press
Актер Борис Клюев. Умер актер и известный болельщик «Спартака» Борис Клюев

Кто еще родился 13 июля

  • Эрне Рубик (1944) — венгерский изобретатель и скульптор. Создатель всемирно известной головоломки «кубик Рубика».

  • Харрисон Форд (1942) — американский киноактер и продюсер.

  • Мирослав Скорик (1938 — 2020) — советский композитор и музыковед.

  • Алексей Елисеев (1934) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.

  • Пьеро Мандзони (1933 — 1963) — итальянский художник, представитель эпатажа в искусстве.

  • Петр Фоменко (1932 — 2012) — советский и российский кинорежиссер, педагог, Народный артист России.

  • Валентин Пикуль (1928 — 1990) — советский писатель.

  • Борис Новиков (1925 — 1997) — советский актер театра и кино, Народный артист РФ.

  • Михаил Пуговкин (1923 — 2008) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Исаак Бабель (1894 — 1940) — советский писатель и драматург.

  • Аристарх Белопольский (1854 — 1934) — русский и советский астроном, академик.

  • Фердинанд III (1608 — 1657) — император Священной Римской империи (1637-1657).

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