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Кто родился 13 сентября: у кого из звезд день рождения 13 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 13 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Розенбаум.
Фото Кристина Кормилицына, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 13 сентября.

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Александр Розенбаум

Александр Розенбаум — советский и российский певец, поэт, композитор, актер, Народный артист России. Родился 13 сентября 1951 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 73 года. Известность к певцу пришла с «одесским циклом» песен, где он воплотил классический образ бандита, сформированный по мотивам «Одесских рассказов» Исаака Бабеля. У артиста вышло более 30 музыкальных альбомов, среди его известных песен «Вальс-бостон», «Ау»,"Гоп-стоп" и др.

Жаклин Биссет

Жаклин Биссет — британская и американская киноактриса. Родилась 13 сентября 1944 года в Вейбридже, Великобритания. Сегодня она отмечает 80-летний юбилей. Широкой публике актриса стала известна по ролям в фильмах 1960-80-х годов, среди которых такие значительные, как «Американская ночь» и «Бездна».

Жаклин Биссет
Фото Matthias Nareyek, Getty Images

Кто еще родился 13 сентября

  • Лили Рейнхарт (1996) — американская актриса.

  • Эмма Виклунд (1968) — шведская фотомодель и киноактриса.

  • Илья Сегалович (1964 — 2013) — российский программист, предприниматель.

  • Артем Боровик (1960 — 2000) — российский журналист.

  • Зоя Космодемьянская (1923 — 1941) — советская партизанка, Герой Советского Союза.

  • Сергей Непобедимый (1921 — 2014) — советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик.

  • Роальд Даль (1916 — 1990) — английский писатель, мастер парадоксального рассказа.

  • Джон Бойнтон Пристли (1894 — 1984) — английский писатель, драматург, театральный режиссер.

  • Сергей Виноградский (1856 — 1953) — русский эколог, микробиолог.

  • Софья Перовская (1853 — 1881) — русская революционерка, одна из руководителей «Народной воли».

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