Кто родился 14 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 сентября.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев — российский политик и государственный деятель. Родился 14 сентября 1965 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 59 лет. С 2008 по 2012 год занимал пост Президента Российской Федерации. С 2022 года — Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Эми Уайнхаус

Фото e83 / Zuma, Global Look Press

Эми Уайнхаус — британская певица и автор песен. Родилась 14 сентября 1983 года в городе Саутгейт, Великобритания. Стала известна своим контральто-вокалом и эксцентричным исполнением смеси музыкальных жанров, включая R&B, соул и джаз. Критики признали Эми одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов. Не стало певицы в 2011 году.

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