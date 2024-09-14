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Кто родился 14 сентября: у кого из звезд день рождения 14 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 14 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Дмитрий Медведев
Фото Павел Волков, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 14 сентября.

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Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев — российский политик и государственный деятель. Родился 14 сентября 1965 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 59 лет. С 2008 по 2012 год занимал пост Президента Российской Федерации. С 2022 года — Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Эми Уайнхаус

Эми Уайнхаус
Фото e83 / Zuma, Global Look Press

Эми Уайнхаус — британская певица и автор песен. Родилась 14 сентября 1983 года в городе Саутгейт, Великобритания. Стала известна своим контральто-вокалом и эксцентричным исполнением смеси музыкальных жанров, включая R&B, соул и джаз. Критики признали Эми одной из ведущих британских исполнительниц 2000-х годов. Не стало певицы в 2011 году.

Кто еще родился 14 сентября

  • Джессика Браун-Финдли (1989) — британская актриса кино и телевидения.

  • Эндрю Линкольн (1973) — английский актер кино и телевидения.

  • Сэм Нил (1947) — новозеландский актер кино и телевидения, продюсер.

  • Игорь Кириллов (1932 — 2021) — советский и российский телеведущий, диктор телевидения, Народный артист СССР.

  • Николай Камов (1902 — 1973) — советский авиаконструктор, создатель вертолетов «Ка».

  • Роберт Сесил (1864 — 1958) — британский политик и общественный деятель, Нобелевский лауреат.

  • Павел Яблочков (1847 — 1894) — русский электротехник, изобретатель и предприниматель.

  • Александр Гумбольдт (1769 — 1859) — немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник.

  • Питер Лели (1618 — 1680) — английский живописец, известный мастер портрета эпохи барокко.

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