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Кто родился 15 декабря: у кого из звезд день рождения 15 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 15 декабря: список известных личностей

15 декабря день рождения отмечает российский актер Юрий Колокольников
Мария Задорожная
Автор
Юрий Колокольников
Фото Андрей Эрштрем, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 декабря.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 15&nbsp;декабря&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 15 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Юрий Колокольников

Юрий Андреевич Колокольников — российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинорежиссер и кинопродюсер. Родился 15 декабря 1980 года в Москве. Сегодня ему исполняется 44 года. Известен по фильмам «В августе 44-го...», «Дети Арбата», «Кука», «На море!». Первый русский актер, который снялся в «Игре Престолов».

Адам Броди

Адам Джаред Броди — американский актер. Родился 15 декабря 1979 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 45 лет. Наибольшую известность ему принесла роль в телесериале «Одинокие сердца». Броди также известен по ролям в фильмах «Мистер и миссис Смит», «Здесь курят», «Тело Дженнифер», «Двойной КОПец», «Крик 4», «Лавлэйс», «Я иду искать» и «Шазам!».

Адам Броди
Фото Olivia Wong, Getty Images

Кто еще родился 15 декабря

  • Андрей Разбаш (1952 — 2006) — российский телеведущий, режиссер, продюсер.

  • Борис Грызлов (1950) — российский политический и государственный деятель.

  • Дон Джонсон (1949) — американский актер и певец.

  • Оке Сейфарт (1919 — 1998) — шведский конькобежец, олимпийский чемпион, рекордсмен мира.

  • Николай Никитин (1907 — 1973) — советский архитектор и ученый в области строительных конструкций.

  • Антуан Анри Беккерель (1852 — 1908) — французский физик, открывший радиоактивное излучение, Нобелевский лауреат.

  • Гюстав Эйфель (1832 — 1923) — французский инженер-строитель.

  • Янош Бойяи (1802 — 1860) — венгерский математик, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии.

  • Генри Чарльз Кэри (1793 — 1879) — американский экономист.

  • Нерон (37 — 68) — древнеримский император (54-68).

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