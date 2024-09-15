Кто родился 15 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 сентября.

Том Харди

Том Харди — английский актер, продюсер и сценарист, номинант на премию «Оскар». Родился 15 сентября 1977 года в Хаммерсмите, Великобритания. Сегодня ему исполняется 47 лет. Стал известен благодаря фильму «Стюарт: Прошлая жизнь», где сыграл роль наркомана и бездомного Стюарта Шортера. Также актер известен многим по фильмам «Воин», «Начало», «Выживший», «Легенда», «Веном», «Веном 2», «Веном 3: Последний танец» и др.

Томми ли Джонс

Томми Ли Джонс — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 15 сентября 1946 года в Сан Саба, Техас, США. Сегодня ему исполняется 78 лет. Мировую известность актеру принесли съемки в восьми блокбастерах подряд: «В осаде», «Беглец», «Подрывники», «Клиент», «Прирожденные убийцы», «Бэтмен III: Навсегда», «Вулкан», «Люди в черном».

Фото Кадр из фильма «Клиент»

Кто еще родился 15 сентября