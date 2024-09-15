Кто родился 15 сентября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 сентября.
Том Харди — английский актер, продюсер и сценарист, номинант на премию «Оскар». Родился 15 сентября 1977 года в Хаммерсмите, Великобритания. Сегодня ему исполняется 47 лет. Стал известен благодаря фильму «Стюарт: Прошлая жизнь», где сыграл роль наркомана и бездомного Стюарта Шортера. Также актер известен многим по фильмам «Воин», «Начало», «Выживший», «Легенда», «Веном», «Веном 2», «Веном 3: Последний танец» и др.
Томми Ли Джонс — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 15 сентября 1946 года в Сан Саба, Техас, США. Сегодня ему исполняется 78 лет. Мировую известность актеру принесли съемки в восьми блокбастерах подряд: «В осаде», «Беглец», «Подрывники», «Клиент», «Прирожденные убийцы», «Бэтмен III: Навсегда», «Вулкан», «Люди в черном».
Джон Брэдли (1988) — британский актер.
Джонатан Либесман (1976) — южноафриканский кинорежиссер.
Александр Политковский (1953) — советский и российский тележурналист, политический обозреватель.
Оливер Стоун (1946) — американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, трехкратный обладатель премии «Оскар».
Кирилл Лавров (1925 — 2007) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Михаил Танич (1923 — 2008) — советский и российский поэт-песенник.
Маргарет Локвуд (1916 — 1990) — британская актриса.
Михаил Герасимов (1907 — 1970) — советский антрополог, археолог и скульптор, доктор исторических наук.
Агата Кристи (1890 — 1976) — английская писательница, автор детективных романов и пьес.
Уильям Говард Тафт (1857 — 1930) — 27-й президент США, государственный и политический деятель.
Александр Бутлеров (1828 — 1886) — русский химик, создатель теории химического строения.
Франсуа Ларошфуко (1613 — 1680) — французский писатель-моралист.