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Кто родился 16 декабря: у кого из звезд день рождения 16 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 16 декабря: список известных личностей

16 декабря актриса Светлана Дружинина отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Светлана Дружинина
Фото Кристина Кормилицына, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 декабря.

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Светлана Дружинина

Светлана Дружинина — советская и российская актриса, режиссер, сценарист, Народная артистка России. Родилась 16 декабря 1935 года в Москве. Сегодня ей исполняется 89 лет. Известна как режиссер фильмов о гардемаринах и своей ролью в кинокартине «Девчата».

Тео Джеймс

Тео Джеймс — английский актер кино и телевидения. Родился 16 декабря 1984 года в 1984 года в Оксфорде, Великобритания. Сегодня ему исполняется 40 лет. Получил известность после роли в экранизации трилогии «Дивергент» и фильме — «Ты встретишь таинственного незнакомца».

Тео Джеймс
Фото Kevin Winter, Getty Images

Кто еще родился 16 декабря

  • Анна Седокова (1982) — российская певица.

  • Анфиса Резцова (1964 — 2023) — советская и российская биатлонистка и лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка.

  • Юрий Николаев (1948) — советский и российский телеведущий, актер, Народный артист России.

  • Бенни Андерссон (1946) — шведский композитор, музыкант, продюсер, певец, участник группы «ABBA».

  • Родион Щедрин (1932) — советский и российский композитор, пианист, педагог, общественный деятель.

  • Артур Кларк (1917 — 2008) — английский писатель, ученый, футуролог и изобретатель.

  • Георгий Свиридов (1915 — 1998) — советский композитор, пианист, Народный артист СССР.

  • Николай Ватутин (1901 — 1944) — советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза.

  • Макс Линдер (1883 — 1925) — французский актер, один из крупнейших мировых комиков.

  • Антон Деникин (1872 — 1947) — русский военачальник, «белый» генерал.

  • Василий Кандинский (1866 — 1944) — русский живописец, один из основоположников абстракционизма.

  • Джейн Остин (1775 — 1817) — английская романистка.

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