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Кто родился 16 июля: у кого день рождения 16 июля — список
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 16 июля: список известных личностей

Мария Маковей
Автор
Певец Леонид Агутин.
Леонид Агутин: день рождения — сколько лет.
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 июля.

16&nbsp;июля: какой праздник. 16 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

Леонид Агутин

Леонид Агутин — российский певец, поэт-песенник, композитор, Заслуженный артист России. Родился 16 июля 1968 года в Москве, сегодня ему исполняется 56 лет. С 90-х годов певец стабильно считается одним самых популярных исполнителей российской эстрады. Он исполнил такие хиты, как «Я буду всегда с тобой», «Аэропорты», «На сиреневой луне», «Хоп хэй лала лэй», «Ай-ай-ай», «Все в твоих руках» и др. Женат на популярной отечественной певице Анжелике Варум.

Григорий Лепс

Григорий Лепс — российский эстрадный певец, композитор, Заслуженный артист России. Родился 16 июля 1962 году в Сочи. Сегодня артисту исполняется 62 года. Начинал свою карьеру Лепс как ресторанный исполнитель, а позже стал настоящей легендой отечественной эстрады. Без его знаменитой «Рюмки водки на столе» не обходится ни одно застолье. Он также исполнил такие хиты, как «Натали», «Я тебя не люблю», «Я поднимаю руки», «Самый лучший день», «Она не твоя» и др.

Певец Григорий Лепс.
Григорий Лепс: день рождения — сколько лет.
Фото Global Look Press

Кто еще родился 16 июля

  • Павел Глоба (1953) — советский и российский астролог;

  • Олег Протопопов (1932 — 2023) — советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион;

  • Роберт Шекли (1928 — 2005) — американский писатель-фантаст;

  • Борис Бункин (1922 -2007) — российский советский ученый, конструктор зенитных ракетных комплексов для ПВО;

  • Барбара Стенвик (1907 — 1990) — американская актриса кино;

  • Трюгве Ли (1896 — 1968) — норвежский политический деятель, 1-й избранный Генеральный секретарь ООН (1946-1952);

  • Леон Круаза (1894 — 1982) — итальянский и венесуэльский ботаник, биогеограф;

  • Роальд Амундсен (1872 — 1928) — норвежский полярный путешественник;

  • Джузеппе Пьяцци (1746 — 1826) — итальянский астроном;

  • Клара Ассизская (1194 — 1253) — итальянская святая, основательница ордена клариссинок.

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