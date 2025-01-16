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Кто родился 16 января: у кого из звезд день рождения 16 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 16 января: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Василий Лановой
Фото Андрей Эрштрем, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 января.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 16&nbsp;января&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 16 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Василий Лановой

Василий Семенович Лановой — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР. Родился 16 января 1934 года в Москве. Зритель знает его по фильмам «Алые паруса», «Война и мир», «Анна Каренина» и «Офицеры». Также актер известен как знаток поэзии и выдающийся чтец. Не стало Василия Семеновича в 2021 году.

Джон Карпентер

Джон Говард Карпентер — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и кинокомпозитор. Родился 16 января 1948 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 77 лет. Он снял ряд фильмов в жанрах ужасов и научной фантастики, среди которых «Хэллоуин», «Туман», «Побег из Нью-Йорка» и «Человек со звезды».

Джон Карпентер
Фото Awakening, Getty Images

Кто еще родился 16 января

  • Кейт Мосс (1974) — британская супермодель и актриса.

  • Рой Джонс-младший (1969) — американский боксер, Серебряный призер Олимпийских игр.

  • Василий Жупиков (1954) — советский и российский футболист, центральный защитник, тренер

  • Дайан Фосси (1932 — 1985) — выдающийся американский зоолог, изучавшая горилл, популяризатор охраны природы.

  • Ефим Хайдуров (1925 — 2012) — советский спортсмен (пулевая стрельба), конструктор-оружейник, тренер.

  • Павел Нилин (1908 — 1981) — советский писатель, киносценарист.

  • Фрэнк Замбони (1901 — 1988) — американский изобретатель, создал ледовый комбайн.

  • Аристарх Лентулов (1882 — 1943) — русский и советский художник, один из родоначальников «Русского авангарда».

  • Викентий Вересаев (1867 — 1945) — русский и советский писатель.

  • Владимир Спасович (1829 — 1906) — выдающийся русский адвокат, общественный деятель, историк и критик польской литературы.

  • Витторио Альфьери (1749 — 1803) — итальянский драматург-классицист и поэт.

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