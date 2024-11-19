Кто родился 19 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 ноября.

Михаил Ломоносов

Михаил Васильевич Ломоносов — первый русский ученый-естествоиспытатель, основатель МГУ. Родился 19 ноября 1711 года в Архангелогородской губернии. Основоположник научного мореплавания и физической химии, он заложил основы науки о стекле. Также Михаил Васильевич открыл наличие атмосферы у планеты Венеры, был приборостроителем, географом, металлургом, геологом. В 1755 году он создал «Российскую грамматику», тем самым заложив основы формирования русского литературного языка. Не стало Ломоносова в 1765 году.

Кельвин Кляйн

Кельвин Ричард Кляйн — американский дизайнер одежды, основатель компании Calvin Klein Inc. Родился 19 ноября 1942 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 82 года. Он совершил настоящую революцию в мире моды. Известен своими коллекциями женской и мужской одежды, джинсов, косметики и парфюмерии, постельного белья и банных принадлежностей.

Фото Jamie McCarthy/, Getty Images

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