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Кто родился 2 января: у кого из звезд день рождения 2 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 2 января: список известных личностей

2 января день рождения отмечает российская телеведущая Яна Рудковская
Мария Задорожная
Автор
Яна Рудковская
Фото Шатохина Наталия, news.ru, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 января.

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Яна Рудковская

Яна Александровна Рудковская — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Родилась 2 января 1975 года в Костанае, Казахстан. Сегодня ей исполняется 50 лет. Известность получила как продюсер Димы Билана и своего супруга, Евгения Плющенко.

Сергей Жигунов

Сергей Викторович Жигунов — советский и российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, продюсер, Заслуженный артист Российской Федерации. Родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону. Сегодня ему исполняется 62 года. Получил известность благодаря фильмам «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех» и «Принцесса на бобах», а также телесериалу «Моя прекрасная няня».

Сергей Жигунов
Фото Комсомольская Правда, Global Look Press

Кто еще родился 2 января

  • Вероника Долина (1956) — советская и российская певица, бард, поэтесса.

  • Александр Тихонов (1947) — советский биатлонист и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион.

  • Юрий Григорович (1927) — советский и российский артист балета, хореограф, балетмейстер, педагог, Народный артист СССР.

  • Айзек Азимов (1920 — 1992) — американский писатель-фантаст, популяризатор науки.

  • Андрей Гончаров (1918 — 2001) — советский и российский театральный режиссер, педагог и публицист.

  • Ренато Гуттузо (1912 — 1987) — итальянский художник, представитель неореализма.

  • Степан Халтурин (1857 — 1882) — русский революционер-террорист.

  • Милий Балакирев (1837 — 1910) — российский композитор.

  • Василий Перов (1834 — 1882) — русский живописец, один из родоначальников жанровой картины.

  • Франц Лефорт (1656 — 1699) — русский государственный и военный деятель эпохи Петра I, адмирал.

Анастасия Заворотнюк в&nbsp;сериале &laquo;Моя прекрасная няня&raquo;. «Кто будет подслушивать, когда мы с вами оба здесь?» 10 ярких цитат Заворотнюк из «Моей прекрасной няни»

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