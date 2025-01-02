Кто родился 2 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 января.
Яна Александровна Рудковская — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Родилась 2 января 1975 года в Костанае, Казахстан. Сегодня ей исполняется 50 лет. Известность получила как продюсер Димы Билана и своего супруга, Евгения Плющенко.
Сергей Викторович Жигунов — советский и российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, продюсер, Заслуженный артист Российской Федерации. Родился 2 января 1963 года в Ростове-на-Дону. Сегодня ему исполняется 62 года. Получил известность благодаря фильмам «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех» и «Принцесса на бобах», а также телесериалу «Моя прекрасная няня».
Вероника Долина (1956) — советская и российская певица, бард, поэтесса.
Александр Тихонов (1947) — советский биатлонист и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион.
Юрий Григорович (1927) — советский и российский артист балета, хореограф, балетмейстер, педагог, Народный артист СССР.
Айзек Азимов (1920 — 1992) — американский писатель-фантаст, популяризатор науки.
Андрей Гончаров (1918 — 2001) — советский и российский театральный режиссер, педагог и публицист.
Ренато Гуттузо (1912 — 1987) — итальянский художник, представитель неореализма.
Степан Халтурин (1857 — 1882) — русский революционер-террорист.
Милий Балакирев (1837 — 1910) — российский композитор.
Василий Перов (1834 — 1882) — русский живописец, один из родоначальников жанровой картины.
Франц Лефорт (1656 — 1699) — русский государственный и военный деятель эпохи Петра I, адмирал.