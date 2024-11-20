Кто родился 20 ноября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 ноября.
Патриарх Кирилл — патриарх Московский и всея Руси с 2009 года. Родился 20 ноября 1946 года в Москве. Сегодня ему исполняется 78 лет. Он отдавал много сил для развития двусторонних контактов русской церкви с каждой из поместных православных церквей. Стал первым представителем русской православной церкви в «Синдесмосе» — Всемирном братстве православных молодежных организаций.
Майя Михайловна Плисецкая — советская и российская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР. Родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Прославилась не только как великолепная танцовщица, но и как талантливый хореограф-постановщик и балетмейстер. Не стало Майи Михайловны в 2015 году.
Кто еще родился 20 ноября
Андреа Райзборо (1981) — британская актриса.
Шон Янг (1959) — американская актриса.
Аза Лихитченко (1937 — 2024) — советская телеведущая, Народная артистка РСФСР.
Алексей Баталов (1928 — 2017) — советский и российский актер, режиссер, общественный деятель, Народный артист СССР.
Михаил Ульянов (1927 — 2007) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР.
Эдвин Хаббл (1889 — 1953) — американский астроном, доказавший, что галактики состоят из звездных систем.
Карл Риттер фон Фриш (1886 — 1982) — австрийский этолог, расшифровавший поведение пчел, Нобелевский лауреат.
Зинаида Гиппиус (1869 — 1945) — русская поэтесса и писательница эпохи «серебряного века».
Эдуард Рюппель (1794 — 1884) — немецкий зоолог.
Отто фон Герике (1602 — 1686) — немецкий физик, инженер и философ.
Фердинанд Магеллан (1480 — 1521) — португальский и испанский мореплаватель и исследователь.