Кто родился 20 ноября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 ноября.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл — патриарх Московский и всея Руси с 2009 года. Родился 20 ноября 1946 года в Москве. Сегодня ему исполняется 78 лет. Он отдавал много сил для развития двусторонних контактов русской церкви с каждой из поместных православных церквей. Стал первым представителем русской православной церкви в «Синдесмосе» — Всемирном братстве православных молодежных организаций.

Майя Плисецкая

Майя Михайловна Плисецкая — советская и российская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР. Родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Прославилась не только как великолепная танцовщица, но и как талантливый хореограф-постановщик и балетмейстер. Не стало Майи Михайловны в 2015 году.

Фото Виктор Чернов, Russian Look, Global Look Press

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