Кто родился 21 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 сентября.

Стивен Кинг

Стивен Кинг — американский писатель. Родился 21 сентября 1947 года в Портленде, США. Сегодня ему исполняется 77 лет. Считается одним из самых успешных писателей современности. Кинг автор культовых бестселлеров «Оно», «Кладбище домашних животных» и «Противостояние».

Билл Мюррей

Билл Мюррей — американский актер, комик, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий «Эмми», «Золотого глобуса» и BAFTA. Родился 21 сентября 1950 года в Иллинойсе, США. Сегодня ему исполняется 74 года. Стал известен по ролям в фильмах «Охотники за привидениями», «Охотники за привидениями 2», «День сурка», «Ангелы Чарли», «Трудности перевода», «Сломанные цветы» и др.

Фото Michael Baker, Keystone Press Agency, Global Look Press

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