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Кто родился 22 октября: у кого из звезд день рождения 22 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 22 октября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Лев Яшин
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 октября.

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Лев Яшин

Лев Иванович Яшин — советский футболист, вратарь, тренер, Олимпийский чемпион, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Европы, полуфиналист чемпионата мира. Родился 22 октября 1929 года в Москве. Единственный в истории вратарь, который получил звание лучшего футболиста Европы. По версии ФИФА признан величайшим вратарем мира XX века. Не стало спортсмена в марте 1990 года.

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Катрин Денев

Катрин Денев — французская актриса, звезда мирового кинематографа. Родилась 22 октября 1943 года в Париже, Франция. Сегодня ей исполняется 81 год. Стала известна после каннского триумфа фильма «Шербургские зонтики». Также она исполнила главную роль в психологическом триллере «Отвращение». Денев укрепила репутацию ведущей французской актрисы, работая с такими гигантами мирового кино, как Луис Бюнюэль («Тристана») и Франсуа Трюффо («Последнее метро»).

Катрин Денев
Фото Francois Durand, Getty Images

Кто еще родился 22 октября

  • Джефф Голдблюм (1952) — американский актер и джазовый пианист.

  • Роберто Лорети (1947) — итальянский певец, золотой голос Италии.

  • Кристофер Ллойд (1938) — американский актер, обладатель трех премий «Эмми».

  • Спартак Мишулин (1926 — 2005) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Роберт Раушенберг (1925 — 2008) — американский художник.

  • Николай Доризо (1923 — 2011) — советский и российский поэт, писатель и публицист.

  • Жорж Брассенс (1921 — 1981) — французский поэт, композитор, автор и исполнитель песен.

  • Иван Бунин (1870 — 1953) — русский писатель, Нобелевский лауреат.

  • Capa Бернар (1844 — 1923) — французская актриса.

  • Ференц Лист (1811 — 1886) — венгерский музыкант, композитор.

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