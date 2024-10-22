Кто родился 22 октября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 октября.
Лев Иванович Яшин — советский футболист, вратарь, тренер, Олимпийский чемпион, чемпион Европы, серебряный призер чемпионата Европы, полуфиналист чемпионата мира. Родился 22 октября 1929 года в Москве. Единственный в истории вратарь, который получил звание лучшего футболиста Европы. По версии ФИФА признан величайшим вратарем мира XX века. Не стало спортсмена в марте 1990 года.
Катрин Денев — французская актриса, звезда мирового кинематографа. Родилась 22 октября 1943 года в Париже, Франция. Сегодня ей исполняется 81 год. Стала известна после каннского триумфа фильма «Шербургские зонтики». Также она исполнила главную роль в психологическом триллере «Отвращение». Денев укрепила репутацию ведущей французской актрисы, работая с такими гигантами мирового кино, как Луис Бюнюэль («Тристана») и Франсуа Трюффо («Последнее метро»).
Джефф Голдблюм (1952) — американский актер и джазовый пианист.
Роберто Лорети (1947) — итальянский певец, золотой голос Италии.
Кристофер Ллойд (1938) — американский актер, обладатель трех премий «Эмми».
Спартак Мишулин (1926 — 2005) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Роберт Раушенберг (1925 — 2008) — американский художник.
Николай Доризо (1923 — 2011) — советский и российский поэт, писатель и публицист.
Жорж Брассенс (1921 — 1981) — французский поэт, композитор, автор и исполнитель песен.
Иван Бунин (1870 — 1953) — русский писатель, Нобелевский лауреат.
Capa Бернар (1844 — 1923) — французская актриса.
Ференц Лист (1811 — 1886) — венгерский музыкант, композитор.