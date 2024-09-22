Кто родился 22 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 сентября.

Том Фелтон

Том Фелтон — британский актер кино, телевидения и озвучивания, певец и гитарист. Родился 22 сентября 1987 года в Эпсоме, Великобритания. Сегодня ему исполняется 37 лет. Дебютировал в кино в 1997 году, сыграв второстепенную роль в комедии «Воришки». Но широкой публике стал известен благодаря роли Драко Малфоя в фильмах о Гарри Поттере.

Билли Пайпер

Билли Пайпер — британская актриса театра и телевидения. Родилась 22 сентября 1982 года в Суиндоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 42 года. Стала известна благодаря ролям в сериалах «Доктор Кто», «Тайный дневник девушки по вызову» и «Страшные сказки».

Фото Fred Duval, Keystone Press Agency, Global Look Press

Кто еще родился 22 сентября