Кто родился 23 ноября: список известных личностей

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 ноября.
Майли Рэй Сайрус — американская певица, автор песен и актриса. Родилась 23 ноября 1992 года в Теннесси, США. Сегодня ей исполняется 32 года. Стала известна благодаря главной роли в телевизионном проекте «Ханна Монтана». Затем Майли выпустила альбомы «Breakout», «The Time of Our Lives», «Can't Be Tamed» и другие.
Венсан Кассель — французский актер и продюсер. Родился 23 ноября 1966 в Париже, Франция. Сегодня ему исполняется 58 лет. Стал известен по фильмам «Черный лебедь», «Порок на экспорт», «Враг государства №1», «Багровые реки», «Цена измены». Бывший супруг итальянской актрисы Моники Беллуччи.
Сергей Смирнов (1982 — 2020) — российский актер.
Келли Брук (1979) — британская актриса и фотомодель.
Владислав Волков (1935 — 1971) — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
Анатолий Адоскин (1927 — 2019) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РФ.
Николай Носов (1908 — 1976) — советский детский писатель, автор трилогии о Незнайке, сценарист.
Родион Малиновский (1898 — 1967) — советский военачальник и государственный деятель, Маршал и Герой Советского Союза.
Генри Мозли (1887 — 1915) — английский физик, один из основоположников рентгеновской спектроскопии.
Анатолий Луначарский (1875 — 1933) — русский и советский писатель, искусствовед, нарком просвещения.
Франклин Пирс (1804 — 1869) — 14-й президент США, один из самых критикуемых американских президентов.
Альфонс X Кастильский (1221 — 1284) — испанский король-астроном.