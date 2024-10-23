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Кто родился 23 октября: у кого из звезд день рождения 23 октября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 23 октября: список известных личностей

23 октября актер Райан Рейнольдс отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Актер Райан Рейнольдс
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 октября.

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Райан Рейнольдс

Райан Родни Рейнольдс — канадско-американский актер и кинопродюсер. Родился 23 октября 1976 года в Ванкувере, Канада. Сегодня ему исполняется 48 лет. Всемирная популярность к актеру пришла после выхода комедий «Два парня, девушка и пиццерия» и «Просто друзья». Однако большинство зрителей знает его по роли Дэдпула.

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Эмилия Кларк

Эмилия Изобел Юфимия Роуз Кларк — британская актриса театра, кино и телевидения. Родилась 23 октября 1986 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 38 лет. Наиболее известна по ролям Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов», Сары Коннор в фильме «Терминатор: Генезис» и Киры в фильме «Хан Соло. Звездные войны: Истории».

Актриса Эмилия Кларк.
Фото Кадр из сериала «Игра престолов», iStock

Кто еще родился 23 октября

  • Василий Рочев (1980) — российский лыжник, бронзовый призер Олимпийских игр.

  • Ульяна Лопаткина (1973) — российская балерина, Народная артистка России.

  • Майкл Крайтон (1942 — 2008) — американский писатель-фантаст, сценарист и кинорежиссер.

  • Пеле (1940 — 2022) — бразильский футболист, трехкратный чемпион мира.

  • Юрий Саульский (1928 — 2003) — советский композитор, автор песен, Народный артист РСФСР.

  • Джанни Родари (1920 — 1980) — итальянский детский писатель, автор «Приключений Чиполлино».

  • Илья Франк (1908 — 1990) — советский физик, академик, Нобелевский лауреат.

  • Феликс Блох (1905 — 1983) — швейцарский физик, Нобелевский лауреат.

  • Святослав Рерих (1904 — 1993) — российский философ, художник, культуролог.

  • Роман Якобсон (1896 — 1982) — русский и американский языковед, филолог, родоначальник русского структурализма.

  • Петр II (1715 — 1730) — император всероссийский (1727-1730), внук Петра I.

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