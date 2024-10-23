Кто родился 23 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 октября.

Райан Рейнольдс

Райан Родни Рейнольдс — канадско-американский актер и кинопродюсер. Родился 23 октября 1976 года в Ванкувере, Канада. Сегодня ему исполняется 48 лет. Всемирная популярность к актеру пришла после выхода комедий «Два парня, девушка и пиццерия» и «Просто друзья». Однако большинство зрителей знает его по роли Дэдпула.

Эмилия Кларк

Эмилия Изобел Юфимия Роуз Кларк — британская актриса театра, кино и телевидения. Родилась 23 октября 1986 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 38 лет. Наиболее известна по ролям Дейенерис Таргариен в телесериале «Игра престолов», Сары Коннор в фильме «Терминатор: Генезис» и Киры в фильме «Хан Соло. Звездные войны: Истории».

Фото Кадр из сериала «Игра престолов», iStock

Кто еще родился 23 октября