Кто родился 23 сентября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 сентября.

Иван Краско

Иван Краско — советский и российский актер театра, кино и озвучивания, писатель, первый народный артист Российской Федерации. Родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области. Сегодня ему исполняется 94 года. Стал известен благодаря ролям в кинолентах «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Конец императорской тайги», «Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан», «Улицы разбитых фонарей 6». Также является отцом популярного актера Андрея Краско.

Чагатай Улусой

Чагатай Улусой — турецкий актер и модель. Родился 23 сентября 1990 года в Стамбуле, Турция. Сегодня ему исполняется 34 года. Известен по главным ролям в турецких телесериалах «Прилив» и «Внутри», а также главной ролью в первом турецком сериале на платформе Netflix «Защитник».

Фото Личный аккаунт Чагатая Улусоя, Соцсети

Кто еще родился 23 сентября