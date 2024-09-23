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Кто родился 23 сентября: у кого из звезд день рождения 23 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 23 сентября: список известных личностей

23 сентября Иван Краско отмечает 94-й день рождения
Мария Задорожная
Автор
Иван Краско
Фото Интерпресс, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 сентября.

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Иван Краско

Иван Краско — советский и российский актер театра, кино и озвучивания, писатель, первый народный артист Российской Федерации. Родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области. Сегодня ему исполняется 94 года. Стал известен благодаря ролям в кинолентах «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Конец императорской тайги», «Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан», «Улицы разбитых фонарей 6». Также является отцом популярного актера Андрея Краско.

Чагатай Улусой

Чагатай Улусой — турецкий актер и модель. Родился 23 сентября 1990 года в Стамбуле, Турция. Сегодня ему исполняется 34 года. Известен по главным ролям в турецких телесериалах «Прилив» и «Внутри», а также главной ролью в первом турецком сериале на платформе Netflix «Защитник».

Чагатай Улусой
Фото Личный аккаунт Чагатая Улусоя, Соцсети

Кто еще родился 23 сентября

  • Энтони Маки (1978) — американский актер.

  • Джейми Бергман (1975) — американская фотомодель и актриса.

  • Алекс Пройас (1963) — австралийский кинорежиссер, сценарист.

  • Джейсон Александер (1959) — американский актер, комик и певец.

  • Гуф, настоящее имя Алексей Долматов (1979) — российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR.

  • Хулио Иглесиас (1943 — 2005) — испанский певец.

  • Роми Шнайдер (1938 — 1982) — австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино.

  • Людмила Крутикова-Абрамова (1920 — 2017) — советский и российский писатель, литературный критик, общественный деятель.

  • Альдо Моро (1916 — 1978) — итальянский государственный и политический деятель.

  • Надежда Кошеверова (1902 — 1989) — советский кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР.

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