Кто родился 23 сентября: список известных личностей

Сегодня, 01:05
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 сентября.
Иван Краско — советский и российский актер театра, кино и озвучивания, писатель, первый народный артист Российской Федерации. Родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Всеволожского района Ленинградской области. Сегодня ему исполняется 94 года. Стал известен благодаря ролям в кинолентах «Господин оформитель», «Принц и нищий», «Конец императорской тайги», «Блокада: Фильм 1: Лужский рубеж, Пулковский меридиан», «Улицы разбитых фонарей 6». Также является отцом популярного актера Андрея Краско.
Чагатай Улусой — турецкий актер и модель. Родился 23 сентября 1990 года в Стамбуле, Турция. Сегодня ему исполняется 34 года. Известен по главным ролям в турецких телесериалах «Прилив» и «Внутри», а также главной ролью в первом турецком сериале на платформе Netflix «Защитник».
Энтони Маки (1978) — американский актер.
Джейми Бергман (1975) — американская фотомодель и актриса.
Алекс Пройас (1963) — австралийский кинорежиссер, сценарист.
Джейсон Александер (1959) — американский актер, комик и певец.
Гуф, настоящее имя Алексей Долматов (1979) — российский рэп-исполнитель, сооснователь и участник группы CENTR.
Хулио Иглесиас (1943 — 2005) — испанский певец.
Роми Шнайдер (1938 — 1982) — австрийская киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино.
Людмила Крутикова-Абрамова (1920 — 2017) — советский и российский писатель, литературный критик, общественный деятель.
Альдо Моро (1916 — 1978) — итальянский государственный и политический деятель.
Надежда Кошеверова (1902 — 1989) — советский кинорежиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР.