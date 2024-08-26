Кто родился 26 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 августа.

Маколей Калкин

Маколей Калкин — американский актер кино, телевидения и озвучивания, музыкант. Родился 26 августа 1980 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Всемирную известность получил, сыграв главную роль в рождественской комедии «Один дома». Считался одним из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в фильмах «Дядюшка Бак», «Моя дочь», «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Добрый сынок» и др.

Крис Пайн

Фото Dia Dipasupil, Getty Images

Крис Пайн — американский актер. Родился 26 августа 1980 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Наибольшую известность получил за роли в фильмах «Звездный путь»,"Поцелуй на удачу", «Неуправляемый», «Значит, война» и «Козырные тузы».

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