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Кто родился 26 августа: у кого из звезд день рождения 26 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:45

2 мин.

Кто родился 26 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актер Маколей Калкин.
Фото Amy Sussman, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 августа.

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Маколей Калкин

Маколей Калкин — американский актер кино, телевидения и озвучивания, музыкант. Родился 26 августа 1980 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Всемирную известность получил, сыграв главную роль в рождественской комедии «Один дома». Считался одним из самых успешных детей-актеров в истории Голливуда, прославившийся главными ролями в фильмах «Дядюшка Бак», «Моя дочь», «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», «Добрый сынок» и др.

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Крис Пайн

Актер Крис Пайн.
Фото Dia Dipasupil, Getty Images

Крис Пайн — американский актер. Родился 26 августа 1980 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Наибольшую известность получил за роли в фильмах «Звездный путь»,"Поцелуй на удачу", «Неуправляемый», «Значит, война» и «Козырные тузы».

Кто еще родился 26 августа

  • Дилан О'Брайен (1991) — американский актер и музыкант.

  • Мелисса Маккарти (1970) — американская актриса, комедиантка, сценарист, продюсер и модельер.

  • Ян Арлазоров (1947 — 2009) — российский артист эстрады и актер театра, заслуженный артист России.

  • Валерий Попенченко (1937 — 1975) — советский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР.

  • Александр Рошаль (1936 — 2007) — советский шахматист и шахматный журналист.

  • Петр Тодоровский (1925 — 2013) — советский и российский кинорежиссер, оператор, сценарист, актер, композитор.

  • Георгий Георгиу (1915 — 1991) -советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР.

  • Мать Тереза (1910 — 1997) — католическая монахиня, основательница Ордена милосердия, Нобелевский лауреат.

  • Жозеф-Мишель Монгольфье (1840 -1810) -французский изобретатель, создатель воздушного шара.

  • Иоганн Ламберт (1728 — 1777) — немецкий физик, философ, математик и астроном.

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