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Кто родился 26 ноября: у кого из звезд день рождения 26 ноября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 26 ноября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Рита Ора
Фото Dimitrios Kambouris, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 ноября.

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Рита Ора

Рита Сахатчу Ора — британская певица, автор песен и актриса косоварского происхождения. Родилась 26 ноября 1990 года в Приштине, Балканский полуостров. Сегодня ей исполняется 34 года. Стала популярной в 2012 году, когда представила публике совместный с DJ Fresh трек «Hot Right Now». Песня долгое время держалась на первом месте в чартах и считалась главным летним хитом.

Антон Макарский

Антон Александрович Макарский — российский актер театра и кино, певец. Родился 26 ноября 1975 года в Пензе. Сегодня ему исполняется 49 лет. Получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Дыши со мной» и «Бедная Настя». Также актер принимал участие во множестве различных телевизионных проектов, был ведущим больших государственных мероприятий.

Антон Макарский
Фото Анатолий Ломохов, Russian Look, Global Look Press

Кто еще родился 26 ноября

  • Максим Аверин (1975) — российский актер театра и кино, режиссер и телеведущий.

  • Питер Фачинелли (1973) — американский актер и режиссер.

  • Галина Прозуменщикова (1948 — 2015) — советская пловчиха, олимпийская чемпионка.

  • Тина Тернер (1939 — 2023) — американская певица, автор песен, актриса.

  • Анна Шатилова (1938) — советская телеведущая, диктор Центрального телевидения, Народная артистка РСФСР.

  • Борис Егоров (1937 — 1994) — советский космонавт, Герой Советского Союза.

  • Маргарита Назарова (1926 — 2005) — советская артистка цирка, дрессировщица, актриса кино, Народная артистка РСФСР.

  • Норберт Винер (1894 — 1964) — американский ученый, основоположник кибернетики.

  • Иван Папанин (1894 — 1986) — советский арктический исследователь, контр-адмирал.

  • Фердинанд Соссюр (1857 — 1913) — швейцарский лингвист, основатель Женевской школы лингвистического структурализма.

  • Мария-Дагмара Романова (1847 — 1928) — российская императрица, супруга Александра III.

  • Платон Зубов (1767 — 1822) — русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II.

  • Уильям Купер (1731 — 1800) — английский поэт.

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