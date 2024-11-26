Кто родился 26 ноября: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 ноября.
Рита Сахатчу Ора — британская певица, автор песен и актриса косоварского происхождения. Родилась 26 ноября 1990 года в Приштине, Балканский полуостров. Сегодня ей исполняется 34 года. Стала популярной в 2012 году, когда представила публике совместный с DJ Fresh трек «Hot Right Now». Песня долгое время держалась на первом месте в чартах и считалась главным летним хитом.
Антон Александрович Макарский — российский актер театра и кино, певец. Родился 26 ноября 1975 года в Пензе. Сегодня ему исполняется 49 лет. Получил широкую известность благодаря ролям в сериалах «Дыши со мной» и «Бедная Настя». Также актер принимал участие во множестве различных телевизионных проектов, был ведущим больших государственных мероприятий.
Максим Аверин (1975) — российский актер театра и кино, режиссер и телеведущий.
Питер Фачинелли (1973) — американский актер и режиссер.
Галина Прозуменщикова (1948 — 2015) — советская пловчиха, олимпийская чемпионка.
Тина Тернер (1939 — 2023) — американская певица, автор песен, актриса.
Анна Шатилова (1938) — советская телеведущая, диктор Центрального телевидения, Народная артистка РСФСР.
Борис Егоров (1937 — 1994) — советский космонавт, Герой Советского Союза.
Маргарита Назарова (1926 — 2005) — советская артистка цирка, дрессировщица, актриса кино, Народная артистка РСФСР.
Норберт Винер (1894 — 1964) — американский ученый, основоположник кибернетики.
Иван Папанин (1894 — 1986) — советский арктический исследователь, контр-адмирал.
Фердинанд Соссюр (1857 — 1913) — швейцарский лингвист, основатель Женевской школы лингвистического структурализма.
Мария-Дагмара Романова (1847 — 1928) — российская императрица, супруга Александра III.
Платон Зубов (1767 — 1822) — русский государственный деятель, последний фаворит императрицы Екатерины II.
Уильям Купер (1731 — 1800) — английский поэт.