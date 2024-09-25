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Кто родился 26 сентября: у кого из звезд день рождения 26 сентября
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 26 сентября: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Олег Басилашвили
Кто родился 26 сентября: у кого из звезд день рождения 26 сентября.
Фото Interpress, Global Look Press
Людмила Максакова.
Людмила Максакова: день рождения.
Фото Екатерина Цветкова, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 сентября.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 26 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

Олег Басилашвили

Олег Басилашвили — советский и российский актер театра, кино и телевидения, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. Родился 26 сентября 1934 года в Москве. Сегодня ему исполняется 90 лет. Известность ему принесли роли в «Осеннем марафоне» и в фильмах «Служебный роман», «О бедном гусаре замолвите слово» и «Вокзал для двоих».

Людмила Максакова

Людмила Максакова — советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, певица, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии России. Родилась 26 сентября 1940 года в Москве. Сегодня ей исполняется 84 года. Стала известна благодаря роли Розалинды в музыкальной комедии «Летучая мышь». Также сыграла в фильмах «Татьянин день», «Неподсуден», «Поезд в завтрашний день» и другие.

Людмила Максакова.
Людмила Максакова: день рождения.
Фото Екатерина Цветкова, Global Look Press

Кто еще родился 26 сентября

  • Светлана Иванова (1985) — российская актриса театра, кино и дубляжа.

  • Илья Кормильцев (1959 — 2007) — российский поэт, переводчик, автор текстов для «Nautilus Pompilius».

  • Линда Хэмилтон (1956) — американская актриса.

  • Валентин Павлов (1937 — 2003) — советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР.

  • Александр Алов (1923 — 1983) — советский режиссер, кинодраматург, педагог, Народный артист СССР.

  • Джордж Гершвин (1898 — 1937) — американский композитор и пианист.

  • Анастасия Цветаева (1894 — 1993) — русская писательница, младшая сестра Марины Цветаевой.

  • Томас Элиот (1888 — 1965) — англо-американский поэт и критик, Нобелевский лауреат.

  • Барнс Уоллес (1887 — 1979) — английский ученый, инженер и изобретатель.

  • Льюис Хайн (1874 — 1940) — американский фотограф.

  • Иван Павлов (1849 — 1936) — русский ученый-физиолог, Нобелевский лауреат.

  • Жозеф Луи Пруст (1754 — 1826) — французский химик, член Парижской Академии наук.

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